Il video virale dei turisti diventa un caso: "Ma non bevono acqua?"

Gli americani sbeffeggiano gli europei. Il motivo? A loro dire non bevono acqua. "Ma in Europa non bevono acqua?", si domandano turisti e viaggiatori americani che sui social hanno lanciato un nuovo trend che li vede bere da bottiglie d'acqua sostenendo che qui non saremmo abituati a berla. Nei video diffusi poi in rete si vedono alcuni ragazzi che impugnano le borracce o le bottiglie tra città europee, spiegando che, secondo loro, "Gli europei non 'credono' nell'acqua".

Lo dice una giovane turista a Brenna: "Noi quando troviamo dell'acqua in Europa perché qui non credono nell'acqua". Eppure non sono mancate reazioni. Alcuni utenti hanno fatto notare che in Europa l' acqua è ovunque e che ci sono tantissime fontanelle in mezzo alla strada per cui, a differenza di molti altri posti nel mondo, in Europa sarebbe anche gratuita. In queste ore i turisti che screditano le abitudini Ue sono suffragati da uno studio.

A realizzarlo la Commissione Europea per la sicurezza alimentare, per cui l'assunzione di acqua nei paesi europei sarebbe inferiore di 1000ml/d al giorno, fatta eccezione di Austria, Germania e Norvegia. L'assunzione giornaliera raccomandata in America, è pari a 3,7 litri, mentre, in Italia ad esempio, si aggira intorno ai 2 litri al giorno. Eppure gli statunitensi omettono di dire che questo dipende dall'alimentazione che in Europa è molto più sana che negli Stati Uniti.