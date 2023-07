Turista imbratta il Colosseo? La frase choc dei genitori: "Cosa ha fatto di male?"

16 luglio 2023 a

a

a

Il caso della turista di 17 anni che ha imbrattato il Colosseo fa parecchio discutere. La ragazzina, mentre si trovava in visita a Roma con la famiglia, ha pensato bene di incidere la sua iniziale, la "N" sulle mura del Colosseo. Il tutto davanti agli occhi stupiti degli altri turisti e delle guide che hanno fortemente criticato il gesto con un applauso ironico. Proprio una delle guida turistiche presenti sul posto ha filmato tutto e di fatto ha consegnato il video ai carabinieri.

Ora la ragazzina non solo rischia un procedimento, ma anche 15mila euro di multa. Ma a stupire è stata la reazione dei genitori. Forse non si sono resi conto del gesto della ragazza e così la reazione è stata furente: "Ma cosa ha fatto? Non ha fatto nulla di male, è una ragazzina", hanno affermato. Insomma il caso del Colosseo non si chiude e di certo la frase dei genitori è una ulteriore umiliazione contro il nostro Paese e soprattutto verso il nostro patrimonio artistico e culturale. Intanto un altro turista, un tedesco, è stato fermato mentre stava grattando le mura del Colosseo. Il turismo selvaggio e vandalo mette a rischio le bellezze del nostro Paese, ma di certo le multe salatissime per chi sgarra potrebbero rappresentare in futuro, dopo questi casi, un ottimo deterrente.