Immigrazione, Senaldi: Berlino ci ricatta e la Ue si dà all'uncinetto

La situazione, in sintesi: Lampedusa è al collasso, gli sbarchi crescono senza soluzione di continuità, alla vigilia gli scontri tra polizia e forze dell'ordine. E l'Europa che fa? Presto detto: niente. O meglio, ci boicotta: Francia e Germania, infatti, si sfilano dai patti per la ridistribuzione dei profughi in arrivo a Lampedusa. Alla faccia della solidarietà. Ma come spiega Pietro Senaldi c'è un'immagine, grottesca e drammatica, che nella sua essenzialità sintetizza meglio di tutto il resto quel che sta accadendo: all'Europarlamento, mentre Ursula von der Leyen parlava, ecco che la commissaria all'immigrazione si dà all'uncinetto. Fa la calzetta. Alla faccia del dramma che l'Italia sta vivendo.

