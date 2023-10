Europa, la stoccata di Paragone: "Tragica irrilevanza"

23 ottobre 2023 a

Che ruolo ha l'Europa? Se lo chiede Gianluigi Paragone su Libero, riferendosi a questo periodo storico in particolare, con guerre in corso e delicati equilibri da definire. "Negli stessi giorni in cui i pesi massimi giocano partite delicate, l’Unione non c’è; c’è solo nel controllo della pratica ragionieristica circa i conti dei governi (una pratica che, tra l’altro, sembra per conto terzi, cioè i mercati) - scrive il leader di Italexit - Ecco, la riduzione del dibattito a «Va beh, l’Europa... Tanto si sa che non conta» o a «l’Europa, adesso, deve compiere il salto di qualità» è una specie di magra consolazione: l’Europa non c’è perché già non c’era prima".

