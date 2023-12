Vittorio Sgarbi contro la Ue: "Italiani umiliati, nessun vantaggio nello stare dentro"

24 dicembre 2023 a

Dopo lo stop al Mes piovuto in Parlamento, il dibattito verte sull'Unione europea, sull'euro, sulla convenienza per i popoli e i Paesi nello stare con Bruxelles. Il tema tiene banco anche a Stasera Italia, il programma di Rete 4, la puntata è quella di sabato 23 dicembre.

Ospite in studio Claudio Borghi, leghista e capofila del "no" al Mes. Dunque in collegamento ecco uno scatenato Vittorio Sgarbi, che chiamato a commentare la scelta del governo sul fondo Salva Stati, risponde: "Corrisponde allo spirito di un'area politica che non crea confusione agli elettori, mantiene costante la sua posizione nazionale, nazionalista e sovranista. Quindi l'autorevolezza della Meloni sta proprio in questa scelta politica, danno non ce ne sarà".

Dunque il critico d'arte aggiunge: "Trovo interessante che ogni argomento di Borghi, sono argomenti storicamente sostenuti dalla Lega. L'idea di tornare all'euro, che sembra una follia, è l'errore di aver fatto una moneta unica europea quando i popoli stavano benissimo con le loro. Chi usa l'euro paga le cose il triplo rispetto ai tempi della lira, è una moneta di controllo - rimarca -. Abbiamo umiliato gli elettori, li abbiamo europizzati a loro danno, non a loro vantaggio. Non c'è un solo vantaggio nello stare in Europa, tanto che l'Inghilterra ora sta benissimo", conclude Vittorio Sgarbi picchiando durissimo contro la Ue, con sommo gaudio di un sornionissimo Claudio Borghi.