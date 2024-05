Angelo Ciocca e Andrea Cerutti, a Torino apre la sede elettorale dei due leghisti

16 maggio 2024 a

a

a

Apre sabato 18 maggio la sede elettorale di Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega, e di Andrea Cerutti, consigliere regionale. L'evento, in programma alle 21 in Via Cibrario 33 a Torino, rappresenta una tappa fondamentale per la città e per la vicinanza al territorio dell'eurodeputato, con la creazione di un vero e proprio “Ciocca Point”. Durante l'inaugurazione, l’europarlamentare - che è candidato alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno nelle liste del Carroccio - presenterà il suo programma e incontrerà i cittadini della provincia di Torino.

Ciocca spiegherà anche le battaglie da lui portate avanti in questi otto anni trascorsi al Parlamento europeo, come membro della Commissione ITRE (industria, ricerca ed energia) e AGRI (Agricoltura): dal contrasto alla direttiva case green alla difesa del “made in Italy”, fino alla tutela del comparto agricolo italiano. Il leghista, inoltre, affronterà il tema dei due principali conflitti in corso oggi, quello russo-ucraino e quello, più recente, in Medio Oriente. L'intenzione è chiarire le posizioni, a livello geopolitico, di fronte a un conflitto che sembra portare l'Europa verso una nuova rincorsa agli armamenti in un momento delicato nel quale quasi nessuno, a parte il Papa, parla più di pace o di de-escalation.