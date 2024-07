Von der Leyen parla in aula, la protesta clamorosa di Vox: il gesto del deputato spagnolo

18 luglio 2024 a

Una garbata, ma ferma contestazione. Ursula Von der Leyen si esibisce in un lungo discorso per cercare i voti che la confermerebbero per la seconda volta presidente della Commissione Ue e l'Europarlamento di Strasburgo cominicia a rumoreggiare.

Dai banchi di Vox, il partito spagnolo di destra appartenente al nuovo gruppo dei Patrioti di Viktor Orban, piove qualche fischio e proteste per la lunghezza dell'intervento della presidente uscente. Diversi eurodeputati hanno urlato "tempo" più volte in aula mentre l'eurodeputato spagnolo Jorge Martín Frías si è alzato mostrando il suo orologio in segno di protesta.

Dura anche se meno plateale la posizione del Movimento 5 Stelle, secondo cui le parole di Ursula sono "un libro dei sogni privo di contenuti". "Non ha spiegato come raggiungere la pace in Ucraina - si legge in una nota del contingente grillino all'Europarlamento - e soprattutto come sostenere gli investimenti pubblici dai tagli previsti dal nuovo Patto di Stabilità. Tra le intenzioni e la realtà c'è un abisso. Il programma con il quale siamo stati eletti è agli antipodi dalla transizione militare che vuole questa Europa e quindi con coerenza confermiamo il nostro voto contrario. Al Parlamento europeo saremo sentinelle che lavoreranno per la pace, la giustizia ed equità sociale, la legalità e lo sviluppo sostenibile".

Ovviamente di diverso tenore il commento di Manfred Weber, presidente del gruppo del Ppe a Strasburgo e strenuo sostenitore di Ursula: "Se volete difendere la democrazia votate oggi per Von der Leyen".