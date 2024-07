Von der Leyen? Sbagliare è umano, perseverare è Ursula: si riparte dagli eco-deliri

19 luglio 2024 a

Sbagliare è umano, perseverare è Ursula. Dopo aver trascorso gli ultimi due anni della vecchia legislatura europea (sia pure poco, male, in ritardo e a questo punto possiamo concludere: senza crederci e senza volerlo davvero) a tentare di ridimensionare e transennare i devastanti effetti del “pacchetto Timmermans”, o comunque dopo aver raccontato agli elettori europei che in prima battuta si era esagerato con il gretinismo e che no, questo errore non sarebbe assolutamente stato commesso di nuovo, che ha fatto ieri la presidente uscente (e rientrante) della Commissione Ue? Con la stessa faccia e la stessa acconciatura di sempre, nel suo discorso di insediamento della nuova legislatura europea, è tornata alla casella di partenza senza fare un plissé e ha rilanciato pari pari il medesimo Green Deal con le sue assurde scadenze e gli inevitabili effetti di desertificazione industriale, di attacco ai posti di lavoro, di depauperamento del patrimonio delle famiglie e delle imprese europee. (...)