Cari compagni, è l'ora del Valium

Hanno perso la faccia di bronzo, è caduta anche l’ultima maschera. Dopo aver scritto e detto sui giornali e nei talk show che «l’Italia è isolata», dopo aver oracolato sulla disfatta di Giorgia Meloni nelle nomine per la Commissione europea, hanno preso una sportellata sui denti.