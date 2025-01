Parlamento Europeo, sfregio del deputato agli ebrei: Shoah, la vergogna nel minuto di silenzio

Gli antisemiti anche al Parlamento europeo. La riprova? Quanto accaduto durante il minuto di silenzio annunciato in ricordo delle vittime della Shoah. Minuto di silenzio interrotto però dalle urla di un eurodeputato polacco di estrema destra. Grzegorz Braun, europarlamentare del partito Confederazione della Libertà e dell'Indipendenza (Konfederacja), "ha gridato più volte".

La presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, ha così chiesto la sua espulsione dall'aula. L'eurodeputato polacco si è giustificato dicendo che voleva "completare" il minuto di silenzio "con un invito a pregare per le vittime del genocidio ebraico a Gaza", aggiungendo che "tutte le vittime sono uguali, ma alcune sono più uguali".

L'ultimo sfregio alla Meloni rivela l'odio rosso degli ultras di Gaza | Guarda

"Braun è stato espulso per condotta disordinata durante una sessione plenaria speciale che celebrava la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e l'80° anniversario della liberazione di Auschwitz. Vergognatevi!", ha fatto sapere Dariusz Jonski, eurodeputato polacco del Ppe (Partito Popolare Europeo). Eppure non è la prima provocazione antisemita da parte dell'eurodeputato. Braun, nel 2021, è apparso a una manifestazione contro i vaccini posando di fronte a uno striscione con la scritta "La vaccinazione rende liberi". E anche qui il riferimento è allo slogan affisso all'ingresso del campo di concentramento Auschwitz-Birkenau, "Il lavoro rende liberi".

“Let’s pray for the victims of the Jewish genocide in Gaza.”



Poland’s MEP, Grzegorz Braun, was expelled from the EU Parliament today for daring to speak these words—calling out the hypocrisy and double standards of its members. pic.twitter.com/I7Fj0pwadd