Meloni dà la sveglia alla Ue: "Sospendere il Green deal sull'automotive"

"In questo momento - ha spiegato Meloni a margine della visita sull'Amerigo Vespucci a Ortona, quarta tappa del tour Mediterraneo - possiamo fare intanto alcune cose a livello europeo che sono importanti. Forse dovremo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive , settore colpito dai dazi". Non colpire le esportazioni dall'America, dunque, ma tentare di rafforzare l'economia e l'industria interne.

"Cominciamo a ragionare sulla sospensione del Green deal per l'automotive". Il terremoto dei dazi americani al 20% sulle esportazioni dell' Unione europea verso gli Stati Uniti potrebbe essere l'occasione giusta per cambiare il volto e il futuro dell'Ue. La proposta è di Giorgia Meloni , la premier italiana che già giovedì sera aveva invitato Bruxelles a non rispondere a Donald Trump con dei contro-dazi, che sarebbero solo controproducenti.

Oggi è il vero "day-after" dei dazi di Donald Trump. "Le Borse non sono andate per niente bene, n&...

La chiave, in ogni caso, è quella di tenere aperto un canale di comunicazioni con la Casa Bianca e scongiurare in qualsiasi modo la "guerra commerciale" che pare invece attrarre inesorabilmente i "falchi" di Parigi e di Berlino. "Se spero ancora in un dialogo con gli Usa sui dazi? Non è questione di speranza. Io credo che sia quello che va fatto - taglia corto ancora Meloni -. Per l'interesse nostro, per l'interesse della nostra economia, per l'interesse europeo, per l'interesse occidentale e quindi perseguo quello che ritengo sia più giusto".

"Non penso - ha aggiunto - che in una fase come questa sia più utile divaricare ulteriormente. Credo che la cosa utile da fare sia continuare a cercare delle soluzioni comuni perché alla fine altrimenti ci indeboliamo tutti. Poi, ripeto, sono valutazioni che si devono fare con altri interlocutori e vedremo anche qual è la posizione degli interlocutori". "Se abbiamo una difficoltà - è il messaggio della premier italiana all'Unione - quella difficoltà deve portarci a lavorare sulla competitività del nostro sistema produttivo, della nostra industria, delle nostre aziende".