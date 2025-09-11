Libero logo
Polonia
Flotilla
Francia

Di tendenza

Europarlamento, sfregio a Charlie Kirk: esplode la rivolta, caos in Aula

di Andea Carrabinogiovedì 11 settembre 2025
Europarlamento, sfregio a Charlie Kirk: esplode la rivolta, caos in Aula

(Ansa)

1' di lettura

La presidenza dell'Eurocamera ha respinto la richiesta, avanzata dagli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn, di osservare un minuto di silenzio in ricordo di Charlie Kirk. Lo ha spiegato in aula la vicepresidente, la tedesca Katarina Barley, rispondendo alla richiesta del conservatore svedese Charlie Weimers e spiegando che concedere minuti di silenzio in Aula è una prerogativa della presidenza. In segno di protesta, gli eurodeputati conservatori hanno inscenato una dimostrazione in Aula: prima osservato hanno comunque un minuto di silenzio durante il voto, poi hanno battuto le mani sugli scrani per diversi secondi.

Messaggi di solidarietà sono arrivati invece dai leader della maggioranza di governo. "Sconvolge la notizia dell’uccisione di Charlie Kirk, giovane e seguito attivista repubblicano. Un omicidio atroce, una ferita profonda per la democrazia e per chi crede nella libertà. Il mio cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità conservatrice americana", il messaggio postato su X dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Charlie Kirk, il grave sospetto di Trump: chi c'è dietro l'attentato

Charlie Kirk, fondatore di Turning Point, organizzazione politica di destra influente tra i giovani, è stato ucci...

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il vicepremier Matteo Salvini: "Charlie Kirk aveva solo 31 anni. Un marito, un genitore di due bambini, un uomo devoto alla propria famiglia e al proprio Paese, orgoglioso sostenitore della Libertà. È stato ucciso durante un incontro pubblico, mentre difendeva le proprie idee. È terribile: non si può morire in questo modo. Una preghiera per lui e un commosso abbraccio alla sua famiglia".

Charlie Kirk, l'orrenda teoria del complotto: "Poco prima dello sparo..."

L’assassinio di Charlie Kirk, avvenuto nella serata italiana di ieri, mercoledì 10 settembre, durante un ev...

Omicidio Charlie Kirk: negli Usa la democrazia è a rischio?

Assassinio negli Stati Uniti Omicidio Kirk, trovato il fucile nel bosco. Le scritte sulle pallottole. È caccia all'uomo

Oltre ogni limite Omicidio Charlie Kirk, Saviano-choc: "Ora Trump, come Adolf Hitler..."

tagcharlie kirkue

Omicidio Charlie Kirk: negli Usa la democrazia è a rischio?

Assassinio negli Stati Uniti Omicidio Kirk, trovato il fucile nel bosco. Le scritte sulle pallottole. È caccia all'uomo

Oltre ogni limite Omicidio Charlie Kirk, Saviano-choc: "Ora Trump, come Adolf Hitler..."

ti potrebbero interessare

1400x933

Omicidio Charlie Kirk: negli Usa la democrazia è a rischio?

1370x761

Omicidio Kirk, trovato il fucile nel bosco. Le scritte sulle pallottole. È caccia all'uomo

Claudio Brigliadori
3072x2048

Omicidio Charlie Kirk, Saviano-choc: "Ora Trump, come Adolf Hitler..."

Andrea Carrabino
3072x1650

Ue, la risoluzione: "Gli Stati membri riconoscano la Palestina"