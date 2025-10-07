Ilaria Salis, una scheda è rotta ma non fanno ripetere il voto: il pari la condannava

Salva per un solo voto. Confermata, per un soffio, l’immunità a Ilaria Salis. 306 voti favorevoli contro 305 contrari: un margine minimo, ma decisivo. E se il risultato fosse stato di parità, "lady okkupazioni" avrebbe perso la protezione che la ha permesso di sottrarsi al processo in Ungheria, dove è accusata di lesioni personali e di appartenere all'organizzazione Hammerbande, gruppo "antifa" inserito da Budapest nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Ma il voto che ha salvato l'eurodeputata di Avs è stato contraddistinto da un clamoroso colpo di scena, un mistero, un giallo che sta facendo aleggiare sospetti. Durante lo scrutinio segreto, chiesto e ottenuto dai gruppi del centrosinistra, un eurodeputato del Ppe, Markus Ferber, ha segnalato un malfunzionamento della propria scheda elettronica. Da qui la richiesta di ripetere il voto. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, tuttavia, ha respinto la domanda: "Il voto resta", ha tagliato corto, chiudendo il caso. Un voto che avrebbe potuto ribaltare il verdetto e la sorte di Ilaria Salis.

Il voto, in definitiva, conferma il rapporto Kyuchyuk, che raccomandava di mantenere l’immunità. Su 628 votanti, i contrari sono stati 305 e gli astenuti 17. La stessa Salis non ha partecipato al voto per evidente conflitto di interessi.