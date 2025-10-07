Ilaria Salis salva per un solo voto: il verdetto dell'Europarlamento

Il Parlamento europeo ha approvato la conferma dell'immunità per l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, con lo scarto di un solo voto. A favore 306, contrari 305 e astenuti 17. I votanti sono stati 628. Una settimana fa in Commissione era arrivato lo stesso verdetto, sempre per un solo voto, con la Lega che aveva accusato i membri del centrodestra di "tradimento".

Mentre i colleghi della sinistra hanno festeggiato la "compagna Ilaria" con baci, abbracci e pure un mazzo di fiori, a conferma di come la votazione sia stata soprattutto politica, più che nel merito, arriva la reazione amareggiata e furente di Matteo Salvini.

"Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all'interno di un'organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!", scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega e membro dei Patrioti per l'Italia, esprimendo così la propria vicinanza all'alleato Viktor Orban.

Era stato proprio il premier ungherese attraverso i suoi europarlamentari a chiedere la revoca dell'immunità parlamentare della Salis, che è ancora a processo a Budapest con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di un attivista di estrema destra nelle strade della capitale magiara. L'esponente anti-fascista italiana era già stata in carcere per oltre un anno, "liberata" grazie alla mediazione del governo italiano, quindi tornata in Italia e poi subito candidata all'Europarlamento da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli nel giugno del 2024. Con Avs è stata campionessa di preferenze in una delle candidature più "simboliche e politiche" di quella tornata elettorale.

"Siamo tutti antifasciste!", è il posto della Salis su Instagram che la vede raggiante in aula alzare il pugno chiuso al cielo. "Oggi il Parlamento europeo ha agito in difesa della democrazia e dello Stato di diritto, votando a maggioranza per mantenere l'immunità parlamentare della deputata di sinistra Ilaria Salis, attivista e oppositrice politica del regime di Orbán in Ungheria. Dopo mesi di pressioni e mobilitazioni, la giustizia ha prevalso sulle richieste autoritarie, con il Parlamento che ha scelto di ribadire la posizione della sua commissione giuridica (Juri)", afferma con una nota il gruppo The Left al Parlamento Ue.

"Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo Stato di diritto e l'antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona - aggiunge la diretta interessata -. Dimostra che quando i rappresentanti eletti, gli attivisti e i cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte. La lotta è lungi dall'essere finita. Le minacce rimangono ed è essenziale continuare a lottare. Tutti gli attivisti antifascisti che sono presi di mira per aver sfidato l'autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi. Ribadisco anche la mia richiesta di essere processata in Italia. L'Europa deve continuare a difendere i suoi valori, non solo a parole, ma con i fatti".