L'Europa allargata è già un fallimento

A stretto giro, al più tardi nel 2030, potrebbe essere la volta dell’ Albania : il premier Edi Rama ha stilato un ambizioso calendario con l’obiettivo di chiudere tutti i capitoli negoziali entro la fine del 2027. Per riuscirci, dallo scorso settembre Rama ha fatto spazio tra i banchi del governo a un ministro digitale. Generato con l’intelligenza artificiale, gli è stato dato il nome Diella (“sole”, in albanese) e ha il compito, tutto analogico, di migliorare gli appalti pubblici ed eliminare la corruzione. Diella è una donna, veste in abiti tradizionali ed è appena stato annunciato che «è incinta di 83 figli digitali», ha detto il primo ministro. Diventeranno tutti assistenti parlamentari.

Spajic e Rama saranno a Bruxelles oggi, per il vertice in cui verrà presentato il pacchetto sull’allargamento 2025 della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’esercizio annuale con cui esprime i giudizi sui progressi realizzati dai candidati nel percorso di adesione. Della lista fanno parte anche Bosnia-Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldova, Serbia, Turchia, Ucraina. Ci sarebbe stato anche il Kosovo, che ha presentato domanda nel dicembre 2022, se non fosse che il processo è bloccato perché Cipro, Spagna, Grecia, Romania e Slovacchia non lo riconoscono come Stato sovrano. E dopo l’invasione russa dell’Ucraina e alla luce della guerra ibrida di Mosca, si è tornato a parlare anche di un possibile ingresso di Norvegia e Islanda.

Finora ci si è sempre concentrati sulle mancanze e le lungaggini dei questuanti: nei Balcani occidentali, alla Macedonia del Nord, dopo aver dovuto risolvere la questione del nome con la Grecia attraverso l’accordo di Prespa nel 2019 e sulle rivendicazioni del patrimonio dell’antica Macedonia, resta da affrontare il problema della minoranza bulgara. La Bosnia-Erzegovina è impantanata nelle conseguenze dell’accordo di Dayton, che nel 1995 mise fine alla guerra ma ha creato una struttura istituzionale diventata ostacolo per le riforme.

La Serbia sta negoziando dal 2014, ma ha dovuto affrontare un calo del sostegno pubblico, passato da oltre il 70% nei primi anni 2000 al 40% di oggi, e le posizioni di Belgrado si sono fatte via via più vicine al Cremlino (tanto che la Commissione ha parlato di un «arretramento parziale» sulle condizioni di ingresso, in particolare democrazia e libertà fondamentali).

Ucraina e Moldova, candidati da giugno 2022, nell’ultimo anno hanno compiuto il più grande balzo in avanti in termini di aggiustamento tecnico mai registrato. Kiev conduce le riforme mentre si difende dall’aggressione russa, Chisinau affronta lo stesso nemico online (basti ricordare le campagne su TikTok contro la presidente europeista Maia Sandu) e sul territorio (l’enclave separatista filorussa della Transnistria). Sono stati congelati, infine, i processi di Georgia e Turchia, troppo filorusso il governo di Sogno georgiano nel primo caso, troppo “autoritario” il secondo.