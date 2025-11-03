Così droni e superarmi lasciano l'Ue indifesa

Il primo conflitto mondiale iniziò nel 1914 con le divise ottocentesche, e nel fango delle trincee divenne la prima guerra meccanizzata e moderna. I biplani del 1939 nell’arco di tre anni furono spazzati via dagli aerei a reazione e poi nel 1945 arrivò pure la bomba atomica. Desert Storm contro Saddam Hussein, nel Golfo, rivelò i nuovi scenari della guerra elettronica e satellitare e dimostrò la schiacciante superiorità tecnologica occidentale sulla dottrina militare sovietica senza confronto diretto. La fantascienza è divenuta da tempo realtà e l’informatica ha superato ogni possibile scenario futuristico ipotizzato ancora negli Anni ’90, quando si intravedeva quello che sarebbe arrivato. Internet, nato a fini militari e reso pubblico perché già obsoleto, ha trasformato tattiche e strategie con un’iperbolica accelerazione dei tempi di elaborazione e di risposta dei computer, e soprattutto degli strumenti. Dieci anni fa la parola drone era nota a pochissime persone, oggi tutti sanno di cosa si tratta: attacco o difesa con mezzi guidati da impulsi elettrici e via etere, annunciati da un ronzio, come in un videogioco, ma dagli esiti letali.

La rivoluzione degli affari militari (Revolution in Military Affairs, Rma) è un’autentica rivoluzione copernicana che ha rifondato tanto la tecnologia dell’industria bellica sempre più specializzata, quanto le dottrine operative e strategiche, rendendo superato un patrimonio di conoscenze e scardinando princìpi consolidati che si ritenevano basilari. L’intelligenza artificiale, poi, è stato lo strappo definitivo, dando un senso anche inquietante alle geniali intuizioni del visionario Karel Capek e ai suoi robot. Nella battaglia urbana a Gaza come nelle pianure ucraine i droni sono stati capaci di cose impensabili, ma pensate e pure realizzate. Ne ha fornito una lucida analisi lo studioso specialista James J. Wirtz nell’articolo Colin Gray, the RMA and the Rise of Drone Warfare, pubblicato su Military Strategy Magazine.