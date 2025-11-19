Libero logo
Migranti, la Commissaria Ue: "Quelli illegali vanno deportati"

di
mercoledì 19 novembre 2025
1' di lettura

"Ce lo chiede l'Europa", era la classica risposta a tutto che la sinistra di governo era solita utilizzare qualche anno fa. Il vento, però, è cambiato. Soffia sempre più a destra, soprattutto sul fronte immigrazione illegale. I migranti che arrivano illegalmente nell'Ue "vanno deportati". Lo ha sottolineato la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Suica, ospite dei Generali Talks, organizzati a Bruxelles dal Leone triestino. "Dobbiamo deportare tutti coloro che arrivano illegalmente", ribadisce, precisando tuttavia che "il diritto di asilo è un'altra cosa".

L'Italia, per la commissaria croata, "non è contraria a percorsi legali per le migrazioni". A livello Ue "noi la solidarietà la promuoviamo. Se la migrazione la gestiamo bene, distinguendo legali e illegali", allora può essere parte della soluzione. Ma "gli illegali devono lasciare l'Europa", ha concluso. 

Anche Giorgia Meloni ha toccato il tema dei migranti nelle dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi al termine dell'incontro bilaterale con il primo ministro della Croazia, Andrej Plenkovic. "Abbiamo affrontato il tema della lotta all'immigrazione irregolare e del governo dei flussi migratori. Ho detto al primo ministro Plenkovic che saremmo molto contenti dell'adesione della Croazia all'iniziativa sulle soluzioni innovative, al gruppo di lavoro e di coordinamento che raccoglie ormai 14 Stati membri e che si incontra prima delle riunioni del Consiglio europeo".  "La Croazia - ha proseguito - ci sta anche dando una mano in un'iniziativa sulla capacità di rendere le convenzioni internazionali più adeguate al governo dei fenomeni in questo tempo".

tag
immigrazione
ue

