Migranti, la Commissaria Ue: "Quelli illegali vanno deportati"

L'Italia, per la commissaria croata, " non è contraria a percorsi legali per le migrazioni". A livello Ue "noi la solidarietà la promuoviamo. Se la migrazione la gestiamo bene, distinguendo legali e illegali", allora può essere parte della soluzione. Ma " gli illegali devono lasciare l'Europa ", ha concluso.

"Ce lo chiede l'Europa", era la classica risposta a tutto che la sinistra di governo era solita utilizzare qualche anno fa. Il vento, però, è cambiato. Soffia sempre più a destra, soprattutto sul fronte immigrazione illegale. I migranti che arrivano illegalmente nell'Ue " vanno deportati ". Lo ha sottolineato la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Suica , ospite dei Generali Talks, organizzati a Bruxelles dal Leone triestino. "Dobbiamo deportare tutti coloro che arrivano illegalmente ", ribadisce, precisando tuttavia che "il diritto di asilo è un'altra cosa".

Anche Giorgia Meloni ha toccato il tema dei migranti nelle dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi al termine dell'incontro bilaterale con il primo ministro della Croazia, Andrej Plenkovic. "Abbiamo affrontato il tema della lotta all'immigrazione irregolare e del governo dei flussi migratori. Ho detto al primo ministro Plenkovic che saremmo molto contenti dell'adesione della Croazia all'iniziativa sulle soluzioni innovative, al gruppo di lavoro e di coordinamento che raccoglie ormai 14 Stati membri e che si incontra prima delle riunioni del Consiglio europeo". "La Croazia - ha proseguito - ci sta anche dando una mano in un'iniziativa sulla capacità di rendere le convenzioni internazionali più adeguate al governo dei fenomeni in questo tempo".