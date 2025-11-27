Qatargate, Alessandra Moretti ne esce premiata? "Immunità e poltrona"

Dallo scandalo Qatargate che ha terremotato i socialisti europei e pure la delegazione italiana del Partito democratico, l'onorevole Alessandra Moretti potrebbe uscire addirittura rafforzata. A sostenerlo è il Fatto quotidiano, non senza una certa dose di velenosa malizia.

Il caso era scoppiato nel dicembre 2022 e riguardava la presunta corruzione su alcune influenti personalità all’interno del Parlamento europeo e a Bruxelles. La tesi era pesantissima: soldi dal Qatar e dal Marocco per far sì che l'Europa ammorbidisse le sue posizioni sul rispetto dei diritti umani nei due paesi islamici. A lasciarci subito le penne furono la ex vicepresidente del Parlamento Eva Kaili e l’eurodeputato belga Marc Tarabella, entrambi espulsi dal gruppo Socialisti&Democratici. Le ombre hanno riguardato anche l'ex europarlamentare Antonio Panzeri, nome storico del centrosinistra tra Strasburgo e Bruxelles, e appunto Elisabetta Gualmini e la Moretti, eurodeputate Pd. La Moretti, che il Fatto definisce "molto vicina" a Panzeri, aveva partecipato a una visita istituzionale nell’Emirato nel febbraio 2020 e aveva visitato un cantiere dello stadio della futura Coppa del mondo proprio con Tarabella, respingendo peraltro le già presenti accuse sullo sfruttamento della manovalanza.