Qatargate, Alessandra Moretti ne esce premiata? "Immunità e poltrona"

Dallo scandalo Qatargate che ha terremotato i socialisti europei e pure la delegazione italiana del Partito democratico, l'onorevole Alessandra Moretti potrebbe uscire addirittura rafforzata. A sostenerlo è il Fatto quotidiano, non senza una certa dose di velenosa malizia.
Il caso era scoppiato nel dicembre 2022 e riguardava la presunta corruzione su alcune influenti personalità all’interno del Parlamento europeo e a Bruxelles. La tesi era pesantissima: soldi dal Qatar e dal Marocco per far sì che l'Europa ammorbidisse le sue posizioni sul rispetto dei diritti umani nei due paesi islamici. A lasciarci subito le penne furono la ex vicepresidente del Parlamento Eva Kaili e l’eurodeputato belga Marc Tarabella, entrambi espulsi dal gruppo Socialisti&Democratici. Le ombre hanno riguardato anche l'ex europarlamentare Antonio Panzeri, nome storico del centrosinistra tra Strasburgo e Bruxelles, e appunto Elisabetta Gualmini e la Moretti, eurodeputate Pd. La Moretti, che il Fatto definisce "molto vicina" a Panzeri, aveva partecipato a una visita istituzionale nell’Emirato nel febbraio 2020 e aveva visitato un cantiere dello stadio della futura Coppa del mondo proprio con Tarabella, respingendo peraltro le già presenti accuse sullo sfruttamento della manovalanza.
Gualmini e la Moretti si erano poi auto-escluse dalla delegazione del Pd, a marzo, ma sono poi rientrate. Ora il prossimo 3 dicembre, la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo voterà sulla revoca dell'immunità delle due eurodeputate, richiesta lo scorso marzo dalla Procura belga. Il voto finale dovrebbe avvenire già nella plenaria di dicembre, fissando un voto decisivo in plenaria del 15-18 dicembre.
Secondo il Fatto quotidiano, però, il loro destino sarebbe scritto: "Ci sarebbe già un accordo tra Ppe e Socialisti per votare contro le revoca dell’immunità". Non solo, dall'indiscreto di Wanda Marra "Moretti è anche in pole position per sostituire Antonio Decaro alla guida della commissione Ambiente del Parlamento europeo". Più rinascita di così...