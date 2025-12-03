Mogherini, "nessun pericolo di fuga": rilasciata nella notte, cosa succede ora

Federica Mogherini, ex Alto Rappresentante Ue per la politica estera, è stata rilasciata. Nel pomeriggio di ieri, martedì 2 dicembre, era stata fermata in Belgio nell'ambito dell'inchiesta sull'appalto per un progetto di un corso post universitario per giovani diplomatici finanziato dalla Ue nel collegio europeo di Bruges. Collegio di cui Mogherini è rettrice. Con lei, erano stati fermati anche l'ambasciatore Stefano Sannino, ex segretario generale del Seae, l'ente europeo che aveva indotto il bando da 990 mila euro per la realizzazione del corso nel 2021-22 nel collegio d'Europa, e Cesare Zegretti, manager dello stesso collegio di Bruges.

Mogherini, Sannino e Zegretti sono stati rimessi in libertà dopo essere stati interrogati perché, come precisa l'Eppo di Bruxelles, non è stato ravvisato il pericolo di fuga. Per eseguire il fermo dell'ex ministra degli Esteri e dell'ambasciatore, la magistratura aveva chiesto e ottenuto la rimozione dell’immunità diplomatica. Le accuse riguardano presunte irregolarità nell’assegnazione da parte del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), del progetto per la realizzazione dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea che offriva un programma di formazione post universitario di nove mesi a giovani diplomatici negli Stati membri.