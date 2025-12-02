Mogherini in stato di fermo, la risata e il precedente-Sarkozy

Non un buon momento per Federica Mogherini, ex Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Ue, per cui è stato disposto un fermo giudiziario a Bruxelles. Premesso che, con tutte le cautele del caso, non è affatto in discussione il diritto alla presunzione di innocenza, è impossibile non notare che irridere gli avversari politici non porti affatto bene. Basti pensare a quanto successo all'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che di recente ha avuto qualche guaio giudiziario e che in passato invece era stato protagonista insieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel di uno sketch offensivo contro Silvio Berlusconi.

Tornando alla Mogherini, come fatto notare dal Secolo d'Italia, dieci anni fa prese in giro a Strasburgo Matteo Salvini, allora europarlamentare e oggi vicepremier. All'epoca lei, ministro degli esteri di Matteo Renzi, era stata nominata commissario europeo di peso: Lady Pesc, ovvero la responsabile della politica estera dell’Unione europea. E l'episodio fu questo: Salvini criticò duramente l’operato dell’Alto Rappresentante soprattutto per la gestione del flusso migratorio nel Mediterraneo e per l’operazione Sophia. E in quell'occasione la Mogherini, che era seduta in emiciclo, si limitò a un sorriso, interpretato da molti come un sorriso di scherno o comunque di sufficienza. Quella scena poi era diventata virale. Un atteggiamento che ricorda un po' quello dell'ex presidente francese Sarkozy contro Berlusconi. L'allora Capo dello Stato francese, insieme alla cancelliera tedesca, liquidò il Cav con una risata, mancando di rispetto al leader e a tutto il suo Paese.