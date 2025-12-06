Quegli intrighi sull'arresto di Federica Mogherini

Caro direttore, l’indagine giudiziaria che coinvolge Federica Mogherini e l’ambasciatore Stefano Sannino si è prestata a letture politiche interne sui media nostrani. Tuttavia, la vicenda suggerisce importanti implicazioni internazionali, per lo più ignorate. Ciò che colpisce non è tanto la natura dell’irregolarità contestata, quanto la forza dell’azione investigativa e il momento in cui arriva. L’inchiesta riguarda un progetto di entità modesta (un milione di euro è un budget minore nei tender europei) e interviene con modalità inusualmente incisive rispetto ai reati ipotizzati. La condivisione di informazioni riservate per favorire alcuni contractor è, ahimè, una degenerazione diffusa da tempo. Già più di vent’anni fa l’Olaf (ufficio europeo perla lotta antifrode) la segnalava come prassi endemica, soprattutto nei programmi di assistenza tecnica: una deriva facilitata dal sistema chiuso con cui opera la Commissione, privo di controlli esterni effettivi e caratterizzato dalla sovrapposizione dei ruoli di parte in causa e di arbitro. Basti dire che i valutatori “indipendenti” vengono pagati a lavoro concluso e accettato proprio dal valutato, ovvero dalla Commissione stessa (sic). È per questo che il tempismo dell’attuale inchiesta appare tutt’altro che banale. Il merito giudiziario seguirà il suo corso, ma la scelta di intervenire ora, con questa intensità, richiede una riflessione più ampia.

Se esiste un movente esterno che ha accelerato il caso, lo si può rintracciare negli innegabili effetti politici già in atto, distribuiti su tre piani. Primo- questo nuovo scandalo arriva in contemporanea con le accuse di corruzione in Ucraina. Anche se i due dossier non sono collegati, nella percezione pubblica finiscono per sovrapporsi, alimentando una “questione morale” ormai utilizzata come strumento politico, dentro e fuori l’Europa. È un effetto che investe direttamente la Commissione, riducendone lo spazio di manovra su due partite centrali. Una riguarda il riallineamento geopolitico in corso tra Washington, Mosca, Cina e India. Un processo che ridisegna gli equilibri globali e nel quale l’Unione rischia di essere relegata al ruolo di semplice pedone nella metà della scacchiera sotto influenza statunitense. L’altra riguarda la credibilità stessa della Commissione nel promuovere spesa – il suo principale strumento di potere – nei capitoli strategici delle politiche europee, dalla transizione verde al sostegno all’Ucraina.