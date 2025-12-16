Qatargate, Gualmini salva e Moretti no: il retroscena, chi la ha pugnalata in Europa

E di fatto a colpire alle spalle la Moretti è stato il Movimento Cinque Stelle: gli eurodeputati grillini avevano annunciato di voler votare a favore della revoca. Le prove accusatorie che i giudici belgi hanno trasmesso nel contesto dello scandalo Qatargate appaiono, per entrambe le indagate, piuttosto scarse e poco solide. Nel caso di Alessandra Moretti, si riducono essenzialmente ai rapporti avuti con Antonio Panzeri e a un presunto viaggio in Qatar durante il quale avrebbe ricevuto in dono un Rolex.

Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Hanno votato a favore della revoca 497, 139 contrari e 15 astenuti. Nell'ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l'immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e 19 astenuti.

L'eurodeputata ha però categoricamente negato entrambe le circostanze: esibendo il proprio passaporto, ha dimostrato di non aver mai effettuato quel viaggio e, di conseguenza, di non aver mai ricevuto l'orologio in questione. Ma detto ciò resta un fatto politico: la Gualmini è stata salvata, mentre la Moretti è rimasta senza il mantello protettivo. Anche il Ppe ha avuto un ruolo in questa vicenda. L'esito del primo voto, quello della commissione Juri, era stato anche frutto di un asse tra i popolari e Fratelli d’Italia contro i socialisti, arrivato nel day after di un’altra inchiesta, quella per frode che ha coinvolto l’ex ministra Federica Mogherini e l’ambasciatore Stefano Sannino. Ma a pesare di più, di certo, è stato il colpo basso che i Cinque Stelle hanno inferto all'alleato del campo largo. Che tanto alleato, a quanto pare, non lo è più.