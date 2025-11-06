Autostrada, addio tutor: arriva Navigard, chi viene stangato

C’entra l’intelligenza artificiale (che oramai è dappertutto), il conto alla rovescia segna meno di due mesi sul calendario e le novità che trascina con sé sono tante. A partire dal 2026 le autostrade italiane saranno integrate con Navigard, una piattaforma iper-tecnologica che combina algoritmi e sensori, che fa (ma non solo) il lavoro dei tutor epperò lo fa meglio, cioè in modo più preciso, che implementa la sicurezza e, allo stesso tempo, è in grado di identificare le infrazioni (al plurale) al codice della strada, pure in tempo reale. Non è fantascienza, è la scienza (quella digitale) al passo coi tempi. Strumenti innovativi, computer, radar, dentro c’è di tutto anche se lo scopo rimane uno e basta: ridurre quel numero impressionante, da bollettino di guerra, di oltre 170mila incidenti con lesioni a persone all’anno che (nel 2024) ha ammazzato più di 3mila persone e ferito un esercito di 233mila. Le statistiche sono impietose (475 sinistri al giorno, ossia circa venti ogni ora; 9.148 quelli che hanno interessato, da gennaio a dicembre, le carreggiate dopo il casello: un massacro), la corsa ai ripari è l’unica consentita. E allora eccolo lì, tra poco, Navigard. Ma cos’è? Come funziona? Cosa cambia per gli automobilisti? Questa è la guida completa alla sua implementazione.

Cos’è?

È come un autovelox, ma è di più. È come un tutor, ma va oltre. Non è solo una telecamera, non è solo un computer, non è un rilevatore fisso. Navigard è un ecosistema digitale che mette in comunicazione (anche) le telecamere con (anche) i computer con (addirittura) dei sensori depositati sotto l’asfalto delle corsie e che, grazie all’intelligenza artificiale e a specifici algoritmi, riesce a dialogare con le auto a guida autonoma e fornisce ai conducenti le informazioni utili per un viaggio sicuro. È stato sviluppato da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, è nato proprio per superare la tecnologia dei tutor e no, non è un occhio elettronico stile Grande Fratello piazzato sui varchi autostradali, semmai è un modello di sinergia tra dispositivi differenti che lavorano tutti assieme a un risultato comune: la sicurezza dell’utente della strada.