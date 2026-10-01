Se torna Londra non è scontato sia un eurogol

A Bruxelles ieri qualcuno ha brindato quando Andy Burnham ha detto che la Brexit «ha fatto più danni che benefici» e che, dopo le prossime elezioni, ogni opzione è aperta, compreso il rientro pieno nell’Unione. Gli europeisti però farebbero bene a trattenere l’entusiasmo. L’Unione che Londra ritroverebbe è più compatta di quella lasciata nel 2020. Il Covid, gestito da Bruxelles meno peggio di quanto fatto dai singoli Stati, e soprattutto Next Generation EU, circa 750 miliardi finanziati con debito comune, hanno dimostrato che l’Unione ha un peso. Quel debito è nato anche grazie a un posto vuoto: nel luglio 2020 i frugali trattarono senza il Regno Unito. Poi c’è la metamorfosi delle destre. La Brexit ha fatto da vaccino: Le Pen ha archiviato l’uscita dall’euro, i Democratici svedesi la Swexit, Wilders la Nexit. E al governo molti sovranisti hanno scoperto l'utilità di Bruxelles. Meloni, attesa come una premier da scontro permanente, si è rivelata atlantista e collaborativa. Orbán non c’è, è andato via.

Il Regno Unito, invece, è sempre stato dentro con un piede fuori: il rebate di Thatcher, gli opt-out su euro e Protocollo sociale a Maastricht, niente Schengen, il veto di Cameron sul Fiscal Compact. Anche la Danimarca colleziona eccezioni, ma Copenaghen non pesa come Londra e nel 2022 ha perfino rinunciato a quella sulla difesa. Né va dimenticato che l’europeismo laburista è recente. Gaitskell nel 1962 evocava la fine di mille anni di storia, nel 1975 mezzo partito fece campagna per uscire, il manifesto del 1983 prometteva l’addio. La conversione arrivò con Kinnock e Delors, in funzione antithatcheriana: un europeismo strumentale, sempre revocabile, come s’è visto con Corbyn. E Starmer ha trattato con Bruxelles ma non ha mai fatto il grande passo.