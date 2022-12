“L'amore dietro ogni cosa”, premio ST. Oscar della Moda al suo ideatore Simone Di Matteo

23 dicembre 2022 a

Ha avuto luogo domenica scorsa, 18 dicembre 2022, la cerimonia di gala della IX edizione del premio ST. Oscar della Moda condotta da Manuela Arcuri e Stefano Baragli, nel corso della quale sono attribuiti diversi riconoscimenti per i loro meriti a svariati volti noti dello show business italiano. Tra questi, in particolare, l’ex viaggiatore di Pechino Express e giornalista Simone Di Matteo, che si è aggiudicato uno dei premi europei per l’ideazione e la realizzazione de “L’amore dietro ogni cosa – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo”, primo album musicale al mondo interamente tratto da un’opera letteraria.

Un’operazione ambiziosa e al tempo stesso ben riuscita quella che ruota intorno a “L’amore dietro ogni cosa”, testo in continua evoluzione attraverso vari ambiti dello spettacolo. Dalla carta stampata al palcoscenico teatrale, passando ad oggi per la musica, sono tanti i modi in cui i sentieri dell’amore tracciati dalla penna di Di Matteo sono stati ripercorsi. Proprio per questo la giuria tecnica della manifestazione presieduta da Steven G. Torrisi, Direttore artistico della rassegna, e da Alviero Martini, Presidente onorario, ha voluto premiarlo, per il coraggio e per il valore di chi dà voce e forma alle proprie idee. Un Oscar completamente in oro che va ad esaltare la brillante carriera e gli anni di attività, e a valorizzare la temeraria e mai tentata iniziativa culturale: nessun disco era stato concepito da un testo letterario e "L'amore dietro ogni cosa" non solo costituisce un primato in assoluto nella Storia, ma aggiunge anche pregio alla musica e al costume, per non dimenticare che la moda, come la melodia, non è nient'altro che amore alla ricerca di una parola.

“Un riconoscimento che sono onorato e grato di ricevere” ha affermato Di Matteo al momento della consegna del premio avvenuta da parte di Tina Cipollari e dall’attore protagonista dei videoclip ufficiali dei singoli del concept album Andrea Candeo. “Un po’ come il più prezioso regalo di Natale che potessi mai aspettarmi, perciò voglio dedicarlo a chi, credendoci, ha reso possibile tutto questo. Simone Pozzati, autore insieme a me dei brani della raccolta. Monica Landro e Pippo Landro, discografici della New Music Group. Andrea Crimi, voce principale dell’album, Laura Bono, Alessandro Vinci, Andrea Piovan e Andrea Candeo. Ma anche Simone Sciarresi, Lucia Ferrara, Francesca Lovatelli Caetani, Diego Lanuto, Francesca Ruscio, la NAZCA e tutta la ModoAgency. Senza di loro non ce l’avrei fatta e credo proprio che non sarei qui. Tornare a parlare e a cantare d’amore, specialmente in un periodo come quello che stiamo attraversando, è l’unica cosa che mi dà speranza per il futuro”.

“L’amore dietro ogni cosa – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo” è uscito lo scorso 25 novembre per l’etichetta New Music Group in due formati: uno digitale, reperibile sulle piattaforme di streaming e negli store online, e uno fisico, in vendita in limited-edition sul sito ufficiale www.lamoredietroognicosa.it . E stando alle rivelazioni dello stesso Di Matteo, il progetto approderà presto sul grande schermo.