Lisetta Carmi in mostra a Firenze. Coppola: "Donna straordinaria, ecco il suo messaggio"

Dal 3 maggio all’8 ottobre 2023, nella splendida cornice di Villa Bardini a Firenze, è possibile visitare la mostra "Lisetta Carmi. Suonare Forte”. 180 fotografie scattate in vent’anni di vita professionale tra gli anni Sessanta e Settanta, che propongono uno spaccato dei più importanti progetti fotografici di Lisetta Carmi. Maestra della fotografia, sopravvissuta alle persecuzioni razziali, ha trasformato la macchina fotografica in uno strumento per capire il mondo e la condizione umana e allo stesso tempo per trovare risposte su sé stessa e lenire la sua angoscia esistenziale.



“Le fotografie di Lisetta Carmi rendono ancora più importante quel messaggio di centralità intorno alla grande fotografia italiana e alla capacità di leggere i temi del tempo presente, grazie ad una donna straordinaria che ci aiuta a guardare come la società è cambiata e come, ancora oggi, sia importante guardare il percorso che l’Italia ha fatto attraverso l’occhio e la sensibilità di chi ha modo di vedere in maniera ancora più approfondita e dettagliata” ha dichiarato Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici e Direttore delle Gallerie d'Italia.



L’esposizione, inaugurata nella sede di Torino delle Gallerie d’Italia, costituisce il primo appuntamento del progetto “La Grande Fotografia Italiana” ed è ora promossa a Firenze da Fondazione CR Firenze e Parchi Monumentali Bardini e Peyron.