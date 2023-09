Alice Fabbrica, cosa pensa del nuovo GF, i progetti di coppia con Emanuele e su OnlyFans: "Preferisco mantenere un'integrità morale"

Lorenzo Pugnaloni 25 settembre 2023 a

Alice Irene Fabbrica è una web influencer, showgirl e personaggio pubblico italiano. È conosciuta per aver partecipato a L’Isola dei Famosi 2019, Ciao Darwin 8 e altri programmi televisivi italiani. Ha avuto una relazione con Andrea Zelletta prima che l’ex tronista partecipasse a Uomini e Donne. Ad oggi, il volto noto ai telespettatori lavora nel mondo del Luxury Travel Advisor con Classy Couple Trip ed è felicemente fidanzata con l’agente di Buildings services Emanuele Borriello. Oggi la giovane influencer ci parla dei suoi nuovi progetti in una nostra intervista.

Salve Alice, come sta? Come ha trascorso questa estate?

«Ciao! Molto bene grazie, ho trascorso la mia estate in Francia, la Costa Azzurra è una delle mete balneari europee che preferisco. Ovviamente questa scelta è motivata dal fatto che è facilmente raggiungibile in poche ore di auto da Milano e che in loco davvero si può scegliere qualsiasi tipo di attività dal beach club di lusso, all’escursione in Provenza, al ristorante stellato, al rafting nelle Gole del Verdon ma anche semplici passeggiate in piccoli paesi arroccati come Eze».

Siamo ormai a settembre, a volte simbolo di ripartenza su tutti i fronti, ci sono dei progetti in cantiere che il suo pubblico social a breve vedrà?

«Sto lavorando, insieme al mio fidanzato Emanuele, ad un nuovo progetto nel settore immobiliare che presto sarà lanciato su scala nazionale. Non posso “spoilerare” altro perché al momento non ho ancora comunicato nessuna informazione al pubblico, ma l’unica cosa che posso dire è che sarà un qualcosa di rivoluzionario che consentirà, a chiunque fosse interessato, di acquistare, ristrutturare ed arredare casa in maniera semplice risparmiando migliaia di euro».

Lei è una web influencer ma anche un personaggio già noto allo showbize italiano, in quanto ha partecipato a L’Isola dei Famosi 2019 e all’ottava edizione di Ciao Darwin. Che cosa porta ad oggi di queste esperienze? Quali sono i ricordi più belli?

«Tutti i reality ed i programmi tv ai quali ho partecipato mi hanno lasciato bellissimi ricordi, sono esperienze che mi hanno fatto crescere e che porto nel mio background e, soprattutto, ho creato tante belle amicizie che ho mantenuto nel tempo. Mi piace molto il concetto di reality perché è un modo per farsi conoscere maggiormente al pubblico senza maschere e questo “mettersi a nudo” aiuta anche a fare un importante lavoro interiore».

Ha mai provato ad entrare nella casa del Grande Fratello? Qualora ricevesse la proposta, accetterebbe?

«Sono entrata nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con un ex concorrente ma preferisco lasciarlo alle spalle, oggi sono in una nuova fase della mia vita e preferisco concentrarmi sul presente e sul futuro. Il Grande Fratello penso che sia una bellissima esperienza, sicuramente differente rispetto all’Isola dei Famosi, che è un reality molto più “estremo”. Se mi arrivasse una proposta dalla redazione non ti nascondo che prenderei in considerazione la partecipazione, in quanto è una sfida psicologica nella quale vorrei imbattermi per capire quanto realmente sono diventata matura e soprattutto per esternare al pubblico argomenti che non facilmente riesco ad affrontare sui social media».

Che cosa pensa dei cambiamenti editoriali di Piersilvio Berlusconi per la nuova stagione televisiva?

«Condivido in toto la nuova linea editoriale poiché ritengo che Mediaset si stesse posizionando su un taglio estremamente commerciale, facendo scadere la qualità dell’emittente, che molto spesso sfociava nell’esagerazione soprattutto con i precedenti reality, dimostrazione ne è stata la scorsa edizione del Grande Fratello. Il palinsesto presentato nella conferenza stampa da Piersilvio Berlusconi lo ritengo, da telespettatrice, completo, accattivante e moderno».

In questi giorni si è parlato molto della Biennale di Venezia, in quanto come ogni anno, partecipano anche molti influencer sfoggiando i loro abiti sul Red Carpet, nonostante non siano attori o figure che ruotano attorno al mondo cinematografico. Che cosa pensa delle critiche del web?

«Sinceramente non biasimo le Influencer che partecipano al Festival del Cinema di Venezia in quanto, mi rendo conto, sia una vetrina importante che genera, di riflesso, prestigio e visibilità. Piuttosto, non comprendo la scelta organizzativa a monte, ovvero quella di consentire l’accesso al red carpet a personaggi che svolgono una professione distante rispetto a quelle che ruotano attorno al mondo cinematografico. Forse, azzardo anche la risposta, credo che sia una vera scelta commerciale visto che gli influencer portano con sé sponsor con importanti budget, che pagano il Festival per poter aderire all’iniziativa. Reputo questa scelta strategica compromettente per il valore della manifestazione ed è di dominio pubblico quanto il Festival di Venezia stia perdendo di credibilità».

In questo periodo si parla molto anche della piattaforma OnlyFans e l’opinione pubblica, come sempre, si divide. Chi è pro, chi è contro. Lei deciderebbe mai un giorno di iscriversi? Giusto o sbagliato?

«Il criterio fondante che mi preme mettere in risalto su quest’argomento è di tipo valoriale, non reputo corretto il concetto che può essere assimilato, soprattutto dalle nuove generazioni, legato al guadagno facile. Oggi è sempre più difficile trovare lavoro ed avere la forza di sviluppare competenze teorico-pratiche che si traducano in successi lavorativi. Sapere di poter avere un piano B dove il proprio corpo, anche se virtualmente, consente di monetizzare cifre a diversi zeri disincentiva molto i giovani a fare una gavetta per affermarsi nel mondo del lavoro. Non giudico queste professioni, che probabilmente sono le più antiche del mondo, ma apprezzo molto più il contenuto al valore aggiunto. Io personalmente, nonostante utilizzi la mia immagine con i social media, preferisco mantenere un’integrità morale e diversificare la mia professione da “influencer” con progetti a valore aggiunto per i miei followers, come ho raccontato prima. Essere belli non significa essere stupidi, ma per essere acculturati è necessario impegnarsi, questa è la carenza principale poiché ad oggi nessuno ha più voglia di approfondire argomenti e preferisce vendere la propria immagine».

Oggi com’è la sua vita sentimentale? Come vive l’amore nella quotidianità?

«La mia vita sentimentale procede a gonfie vele. La cosa più bella di me ed Emanuele è che siamo uniti e solidi, stiamo costruendo la nostra famiglia insieme con tanto amore e tanto impegno. Abbiamo gli stessi valori e la stessa visione, questo credo sia un fondamento essenziale per instaurare percorsi di lunga durata. L’apice del nostro rapporto si è raggiunto quando entrambi abbiamo deciso di diversificare le nostre attività principali realizzando un progetto lavorativo comune che possa lasciare un ulteriore segno indelebile nella nostra vita. Auguro a tutti di trovare questo equilibrio e questa complicità, perché le migliori emozioni te le riservano le persone che scegli di avere al tuo fianco e non le cose materiali».