Come Ticketoo ha aiutato migliaia di fan a partecipare al concerto di Taylor Swift e Coldplay

L'estate non è solo sinonimo di temperature roventi e voglia di mare, ma è anche la stagione del desiderio sfrenato di musica. Giugno, luglio e agosto vedono stadi, palazzetti e teatri riempirsi di fan che non temono né il caldo né la fila ai tornelli per assistere ai concerti dei loro artisti preferiti. È un periodo in cui giovani e adulti si riuniscono sotto 'un cielo pieno di stelle'.

Recentemente, l'Italia, con le sue principali città, Roma e Milano, è stata protagonista di un vero e proprio tour de force musicale. La famosa cantante statunitense Taylor Swift ha incantato il pubblico allo stadio San Siro, mentre i leggendari Coldplay hanno fatto vibrare lo stadio Olimpico. I fan, in estasi, hanno visto i biglietti sparire in un attimo, alimentando il mercato del secondary ticketing. Tra chi tenta di rivendere a prezzi esorbitanti e chi è disposto a tutto pur di ottenere un biglietto, il rischio di truffe è sempre dietro l'angolo.

La piattaforma Ticketoo, ideata dai due fondatori Simone Serani e Andrea Giorgi, si propone come un'ancora di salvezza in questo mare tempestoso. Da oltre due anni, Ticketoo combatte il fenomeno del bagarinaggio grazie alla sua tecnologia innovativa, che riesce a individuare il costo originale del biglietto, impedendo così la vendita a prezzi maggiorati. Durante i giorni dei concerti di Taylor Swift e dei Coldplay, la piattaforma ha registrato un traffico elevato, segno dell'enorme richiesta generata da questi artisti. Con un servizio rapido, etico e sicuro, Ticketoo ha permesso a quasi 3.000 fan di scambiare biglietti per Milano e Roma.

La grande affluenza ai concerti rivela non solo la passione per la musica, ma anche il desiderio di vivere un'esperienza unica. È qui che entra in gioco Ticketoo, la piattaforma che consente ai fan di vendere e comprare biglietti al prezzo originale o inferiore. Questo permette di recuperare in tutto o in parte le spese sostenute, operando su un piano etico e onesto.

Non solo Taylor Swift e Coldplay, Ticketoo offre la possibilità di scambiare biglietti anche per altri concerti in Italia e all'estero, eventi sportivi, teatri, club e molto altro. Nel 2024 sono già stati caricati sulla piattaforma più di 20.000 nuovi eventi. Scaricando l'App Ticketoo su App Store e Google Play, si può accedere a migliaia di eventi e trovare quello che fa per te.

La passione dei fan per i propri idoli è inarrestabile. Disposti a tutto, non si lasciano scoraggiare né dal caldo né dai costi elevati dei biglietti. Ma grazie a piattaforme come Ticketoo, è possibile vivere queste emozioni senza rischi, in modo etico e trasparente.

Le recensioni pubbliche su Trustpilot testimoniano l'affidabilità di Ticketoo. Un utente ha raccontato la sua esperienza con Ticketoo in occasione del concerto di Taylor Swift del 13 luglio: "Preso il biglietto per il concerto di Taylor Swift 2 settimane prima dell’evento… tutto perfetto e anche quando avevo dei dubbi e ho contattato l’assistenza per avere chiarimenti, sono stati super veloci e disponibili. Concerto magnifico, grazie Ticketoo".