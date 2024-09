The Order, il film di Justin Kurzel in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia

Annamaria Piacentini 01 settembre 2024 a

a

a

Lo segnaliamo perchè pur ambientato negli anni '80, rispecchia i conflitti degli USA che si vivono in questi mesi. Dal regista di Macheth e The Kedlly, arriva la storia di un gruppo di suprematisti bianchi intenti a finanziare una rivoluzione conservatrice.Scene mozzafiato e parole che colpiscono tutto servito su un piatto d'argento. Grande cast con Jude Law , nei panni di un agente dell'FBI, un neonazzista del movimento eversivo interpretato da Nicolas Hoult e un poliziotto, interpretato da Tye Sceridan. Il film è piaciuto alla platea composta solo da giornalisti. Ero presente e ho sentito commenti positivi. Allora mi sono detta: vuoi vedere che vince un premio? Del resto all'America dobbiamo dare qualcosa, perchè in questa edizione ha concesso a tante star di venire a Venezia...covid permettendo già si parla di successo. E, credetemi, non accadeva da tempo.