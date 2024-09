George Cloney e Brad Pitt sbarcano a Venezia

Annamaria Piacentini 02 settembre 2024 a

a

a

Mostra del cinema. La gente gridava per strada, le ragazzine , sotto il sole da molte ore, oramai deliravano invocando i loro nomi: Cloney... Pitt! Uno sfacelo, ma non si riusciva a fermarle.I due attori e amici nella vita non si sono risparmiati firmando più autografi di quando hano fatto , nella loro vita ,con gli assegni. Insomma: attenti a quei due. Non solo piacciono da ”morire”, ma hanno girato anche un bel film, “Wolfs”, ovvero, lupi solitari, fuori concorso. Ma “solitari”, non lo sono per niente. Brad Pitt è sbarcato con la nuova compagna Ines de Ramon, Cloney con la bellissima moglie Amal. Ed eccoli qui elegantissimi e pronti a raccontarci il film, diretto da Jon Watts. Dopo sedici anni da “Burn After reading”, questa storia sembra cucita addosso alle due star di Hollywood Nei panni di due faccendieri di professione e patner in crime Jack e Nic, avranno molte cose da raccontare. La situazione è delicata, a causa di una spirale di colpi di scena. Ma sentiamo cosa dicono:

Siete tornati insieme in questo film E' andata bene?

Cloney: “Chi lo avrebbe detto? Ancora insieme, ma anche il denaro può muovere tutto: Devo ammettere che, quando ho letto la sceneggiatura ne sono stato entusista. ma c'è anche ironia e ent La scena di apertura del film è molto teatrale.

Pitt: “Lavorare con George è sempre interessante, mi hanno anche dato l'attenzione di cui avevo bisogno”.

Il film non verrà distribuito nei cinema: vero o falso?

Clooney: “Sì, è così, andrà solo in qualche cinema americano.Adoriamo il settore cinematografico ma sarà proiettato in streaming. Quando ho iniziato a lavorare ero un giovane attore, ricordo che c'erano 64 emittenti, ora ce ne sono 700. Ho 65 anni, e Brad ed io, siamo diventati anche produttori”

Pitt: “Tutti noi siamo sempre romantici verso il grande schermo, ma lo streaming raggiunge più persone. E funziona”.

Che speranze ci saranno per i giovani? Cloney lei come ha iniziato?

Cloney: “Volevo lavorare nel cinema, era il mio sogno. Se penso che da ragazzo tagliavo le foglie del tabacco a 3 dollari l'ora, mi sembra impossibile. Eppure, sono qui e mi dico: guarda dove sei arrivato. Lo streaming è il futuro e per i giovani, ci sarà anche più lavoro”.

Cosa è cambiato?

Cloney “Quando Brad ed io eravamo ragazzi c'era lo star system, la protezione e la tutela per molti come noi. Quello che ora non c'è più: questo è cambiato!”

Pitt: “Infatti, vogliamo raccontare storie che parlano dei nostri giorni”.

Giorni in cui si parla molto anche delle elezioni americane. E' vero che avete ringraziato il Presidente Biden?

Cloney ;“Sì, lo abbiamo fatto. Biden ha preso una decisione coraggiosa, il futuro è carico di speranze.”

Pitt: “Il potere è difficile, ma sono molto orgoglioso dello Stato in cui siamo adesso”.