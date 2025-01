Vaticano: Summit Internazionale sui Diritti dei Bambini, al via il 3 febbraio tavoli di confronto con Papa Francesco

È stato presentato questa mattina nella Sala Stampa della Santa Sede il Summit Internazionale sui diritti dei Bambini intitolato “Amiamoli e proteggiamoli”, che si terrà il prossimo 3 febbraio presso il Palazzo Apostolico Vaticano. L’evento, promosso dal Santo Padre e coordinato dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, verrà aperto da dieci bambini, provenienti da diverse parti del mondo, che consegneranno un messaggio a Papa Francesco. Il summit, come aveva annunciato il Santo Padre lo scorso 20 novembre, «sarà l’occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere e proteggere milioni di bambini ancora senza diritti, che vivono in condizioni precarie, vengono sfruttati e abusati, subiscono le conseguenze drammatiche delle guerre».

Alla conferenza stampa, moderata dal Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, hanno partecipato tra gli altri: Padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, Marco Impagliazzo, presidente Comunità di Sant’Egidio, Aldo Cagnoli, vicepresidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, e Angelo Chiorazzo, fondatore cooperativa sociale Auxilium. Durante l’incontro è stato diffuso un video messaggio di Kailash Satyarthi, Premio Nobel per la pace 2014.

«Il summit contribuirà a costruire una piattaforma capace di affrontare le questioni più urgenti riguardanti i diritti dei più piccoli, promuovendo al contempo la collaborazione internazionale per un futuro più sicuro e equo per i bambini di tutto il mondo - ha dichiarato Padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini -. In vista della Seconda Giornata Mondiale dei Bambini - che Papa Francesco ha indetto per settembre 2026 - riconosciamo che ora è, più che mai, essenziale ascoltare le voci dei bambini: "no" alla fame, alle diseguaglianze, alla violenza, alle guerre e alla devastazione di Nostra Madre Terra».

Al summit parteciperanno, tra gli altri: Sua Maestà la Regina Rania Al Abdullah di Giordania; Sua Altezza Sheikha Moza bint Nasser, Presidente Fondazione del Qatar per l'Educazione, la Scienza e lo Sviluppo della Comunità; Ahmed El-Tayeb, Grand Imam di al-Azhar; Liliana Segre, Senatrice a Vita; Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea; Al Gore, politico e ambientalista statunitense; Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazional; Ahmed Naser Al-Raisi, Presidente dell’Interpol; Edith Bruck, scrittrice; Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Italia; Máximo Torero, Capo Economista FAO; Megawati Sukarnoputri, quinta Presidente dell’Indonesia; Arif Husain, Capo economista World Food programme; Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista; Paolo Gentiloni, Presidente Task Force ONU sul debito.

Papa Francesco offrirà la sua voce e la sua proposta di riflessione all’incontro internazionale. Il summit internazionale verrà trasmesso in diretta dai Media Vaticani.

MAIN PARTNERS/BEST FRIENDS

- 5P Global Movement e 5P KIDS

- BF International

- Fondazione Cariplo

- GKSD Investment Holding

- Eni

PARTNERS/FRIENDS

- Autostrade per l’Italia SpA

- Cooperativa Auxilium

- Barilla

- Blu Capital Asset

- 2303 srl/Branding Hero

- Cassa Depositi E Prestiti

- Cavalieri di Colombo

- Cavalieri di Malta

- Confagricoltura

- Confcommercio

- Confesercenti

- Enel

- Fondazione Cattolica

- Fondazione Generali Ass.

- Poste Italiane

- Simest

- Valore D