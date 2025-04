A Philadelphia il progetto "Voices of heritage"

Il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, l’11 e il 12 aprile, 2025, porta al Kimmel Center for the Performing Arts di Philadelphia l’Opera italiana – Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO. Una due giorni che riunirà artisti, studiosi e amanti della musica per celebrare la bellezza senza tempo e l'influenza internazionale dell'Opera italiana e del Bel Canto.

Un’opportunità aperta a tutti – non solo alla comunità italiana – che consentirà di esplorare la ricchezza dell'Opera attraverso due eventi chiave. Venerdì 11 aprile 2025, alle 18.00 studiosi di fama internazionale si confronteranno in una tavola rotonda sul Bel Canto all’Hamilton Garden Kimmel Center for the Performing Arts. Sabato 12 aprile 2025, alle 19.00 l’orchestra del Conservatorio di Benevento “Nicola Sala”, composta da ottanta musicisti, presenterà Cavalleria Rusticana e Grandi Amori, un concerto gratuito presso la Marian Anderson Hall del Kimmel Center for the Performing Arts.

“Questa importante occasione ha lo scopo non solo di mostrare l’eccellenza della nostra Università della Musica, ma anche di offrire agli studenti l'occasione di confrontarsi con musicisti di fama internazionale, arricchendo la loro esperienza e favorendo il loro sviluppo professionale”, sottolinea Caterina Meglio, presidente del Conservatorio di Benevento “Nicola Sala”.

“Attraverso questa iniziativa, il Conservatorio di Benevento mira a consolidare il suo ruolo di protagonista nella diffusione della cultura musicale italiana nel mondo”, aggiunge Giuseppe Ilario, direttore dell’istituto.

L’ORCHESTRA – L'interpretazione è affidata a ottanta musicisti del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, sotto la direzione del Maestro Maurizio Petrolo, la cui fama non è solo il risultato di straordinarie performance, ma anche di un impegno costante nel collaborare con rinomati compositori e istituzioni artistiche internazionali.

IL PROGETTO – Guidato dal Conservatorio di Musica di Benevento in collaborazione con il Conservatorio di Campobasso e l'Università Pegaso, mira a rafforzare la strategia internazionale di due istituzioni di alta formazione artistica e musicale del sud Italia (AFAM), rinomate per il loro contributo al patrimonio musicale italiano.