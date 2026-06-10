BD Plast Filtering Systems a PLAST Milano 2026

BD Plast Filtering Systems sarà presente a PLAST Milano, l’appuntamento di riferimento per l’industria della plastica e della gomma, con una partecipazione incentrata sulle più recenti evoluzioni della propria offerta nel campo della filtrazione dei polimeri.

L’azienda occuperà lo stand G53/H58 nel Padiglione 15, dove accoglierà clienti, partner e operatori del settore per presentare soluzioni progettate per migliorare la continuità produttiva, ridurre i fermi impianto e aumentare l’efficienza delle linee di trasformazione.

Le novità in fiera

Tra le novità dell’anno, BD Plast presenterà un nuovo filtro BDGS dedicato alle linee di calandratura, sviluppato per rispondere alle esigenze di impianti complessi e ad alte prestazioni, in cui stabilità, pulizia del materiale e costanza produttiva sono elementi centrali. Si tratta di una soluzione ispezionabile, pensata per semplificare le attività di controllo, manutenzione e gestione dell’impianto.

Cleanchanger e BDO X2

In evidenza anche i cambia filtri brevettati CleanChanger, tecnologia distintiva di BD Plast: sistemi autopulenti progettati per garantire continuità di processo, qualità del materiale filtrato e affidabilità operativa, riducendo al minimo le interruzioni produttive. Accanto a questi, sarà presentato BDO X2, evoluzione dell’offerta aziendale pensata per impianti che richiedono alte prestazioni e maggiore efficienza nella gestione del processo.

Secondo Dino Boicelli, Corporate Manager, BD Plast Filtering Systems «PLAST Milano è per noi molto più di una fiera: è il momento in cui portiamo sul campo quello su cui abbiamo lavorato nell’ultimo anno. Le soluzioni che presentiamo, dal nuovo filtro fino a CleanChanger e a BDO X2, nascono dall’ascolto diretto dei nostri clienti e dalla volontà di rispondere a problemi reali con ingegneria concreta. Siamo un’azienda di nicchia con una vocazione internazionale, e una fiera come questa è il posto giusto per dirlo».

Il nuovo sito web

In occasione di PLAST Milano, BD Plast annuncia il lancio del nuovo sito web aziendale, progettato per raccontare in modo più completo l’identità dell’azienda, le tecnologie, le applicazioni e il valore delle soluzioni sviluppate internamente.