Temptation Island, chiusura con record di ascolti. Pier Silvio: "Grande evento televisivo e sociale"

Con il gran finale andato in onda ieri sera, Temptation Island conclude un'edizione destinata a entrare nella storia della televisione contemporanea italiana. Il prodotto di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico, fino a diventare il programma più seguito dell'estate e un autentico fenomeno televisivo e digitale.

La puntata conclusiva ha raccolto 4.247.000 telespettatori e il 35.5% di share. L’intera edizione è stata vista in media da 3.970.000 telespettatori con il 31.33% di share e ha generato anche oltre 700 milioni di visualizzazioni sui profili social ufficiali del programma.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, esulta: "I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island. Un grande evento televisivo e sociale. Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua a essere al centro dell'attenzione del Paese. Il successo di Temptation Island si inserisce in un momento di grandissimi risultati e di straordinaria illuminazione di tutta l'offerta Mediaset. Nelle ultime settimane il nostro Gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record per un broadcaster anche a livello internazionale".

Nel periodo successivo ai Mondiali di Calcio le reti del Gruppo hanno infatti ulteriormente rafforzato la propria leadership raggiungendo il 42,1% di share nelle 24 ore e il 45,8% in prima serata su tutto il pubblico.

Più dei risultati record registrati dopo i Mondiali, però, colpisce il primato di Mediaset nell'intero 2026: un anno che comprende non solo il Festival di Sanremo, ma anche eventi eccezionali come le Olimpiadi invernali e, appunto, i Mondiali di calcio. Un risultato che non si spiega con singoli exploit, come La Ruota della Fortuna o, appunto, Temptation Island, ma con la crescita costante di tutta l'offerta del gruppo. Da Cologno sottolineano come sia stato premiato un modello editoriale fondato su un'offerta ampia e continua di intrattenimento, informazione in diretta, fiction e approfondimento.