Fiera Milano: il consiglio di amministrazione approva i risultati consolidati al 30 giugno 2025

CRESCITA A DOPPIA CIFRA NEL PRIMO SEMESTRE 2025: RICAVI IN AUMENTO DEL +23% ED EBITDA IN MIGLIORAMENTO DEL +16% RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2024. OLTRE 40 MILIONI DI CASSA GENERATA NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO. GUIDANCE 2025 RIVISTA A RIALZO

• Ricavi pari a 177,9 milioni di euro, in crescita del +23,2% rispetto ai 144,4 milioni di euro del primo semestre 2024 (+33,5 milioni) e in aumento rispetto ai 132,2 milioni del primo semestre 2023;

• EBITDA pari a 63,1 milioni di euro, in miglioramento del +15,6% rispetto ai 54,6 milioni di euro del primo semestre 2024 (+8,5 milioni) e in aumento rispetto ai 41,6 milioni del primo semestre 2023;

• Risultato netto delle attività in continuità pari a 23,1 milioni di euro, in crescita del +2,1% rispetto ai 22,6 milioni di euro del primo semestre 2024 e in netto aumento rispetto ai 9,2 milioni di euro del primo semestre 2023;

• Indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 161 : disponibilità finanziaria netta al 30 giugno 2025 pari a 119,1 milioni di euro, rispetto a 77,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024, riflettendo una generazione di cassa di 41,3 milioni di euro nel semestre.

UPGRADE DELLA GUIDANCE 2025: RICAVI A 350-370 MILIONI RISPETTO AL PRECEDENTE RANGE DI 320- 340 MILIONI, EBITDA A 115-125 MILIONI RISPETTO AL PRECEDENTE RANGE 110-120 MILIONI.

ACQUISITO IL 35% DI EMAC S.R.L., ORGANIZZATORE DI MILANO AUTOCLASSICA, NELL’AMBITO DI UN’ALLEANZA STRATEGICA CON ITALIAN EXHIBITION GROUP PER LO SVILUPPO DEL SETTORE AUTO D’EPOCA TRA MILANO E VICENZA

PERFEZIONATO IL CLOSING DELL’ACQUISIZIONE DEL 51% DI EXPOTRANS, LEADER NELLA LOGISTICA PER EVENTI: RAFFORZATA L’OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI PER IL SISTEMA FIERISTICO

ASSEGNATI A FIERA MILANO I TEMPORARY INFRASTRUCTURE WORKS PER IL MILANO ICE PARK (MILANO SPEED SKATING STADIUM & MILANO RHO ICE HOCKEY ARENA) PER UN VALORE DI 30,7 MILIONI DI EURO

FIERA MILANO AL PRIMO POSTO DELL’ ESG IDENTITY CORPORATE INDEX 2025 NELLA CATEGORIA SMALL CAP, PREMIATA COME TOP PERFORMER ESG

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano” e/o la “Società”), leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 giugno 2025. 1Si segnala per completezza informativa che l’indebitamento finanziario netto comprensivo della lease liability IFRS 16 è stato pari a 217,2 milioni di euro al 30 giugno 2025, rispetto a 253,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024 2 L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “Il primo semestre 2025 segna una tappa importante nell’attuazione del nostro Piano Strategico: stiamo trasformando una visione strategica in risultati concreti, attraverso un modello di business solido e diversificato. La crescita dei ricavi del 23% e un EBITDA che raggiunge i 63 milioni di euro confermano la nostra capacità di generare valore, rafforzare la posizione di Fiera Milano tra i principali hub fieristico-congressuali europei e garantire solidità patrimoniale anche in contesti volatili. La qualità dei risultati emerge chiaramente dalla forte generazione di cassa e dal contributo trasversale di tutte le nostre linee di business. Il calendario fieristico del semestre ha visto il successo di eventi consolidati come TUTTOFOOD, The Innovation Alliance e il Salone del Mobile, affiancati da format al debutto quali NetZero Milan e Artigiano in Fiera – Anteprima d’Estate. Parallelamente, il settore congressuale ha registrato una crescita del 52%, trainato da appuntamenti internazionali di primo piano come il Congresso EHA e l’Annual Meeting della Asian Development Bank. Anche i servizi mostrano un trend strutturalmente positivo, con una crescita quasi a doppia cifra. Nel secondo semestre entreranno in gioco driver di crescita ulteriori, a partire dall’avvio dei lavori per il Milano Ice Park che rafforza il nostro presidio anche nel segmento dei grandi progetti infrastrutturali. In parallelo, l’acquisizione del 51% di Expotrans ci consentirà di ampliare l’offerta integrata di servizi e migliorare l’efficienza operativa. Sempre in linea con il Piano Strategico, l’ingresso in EMAC – in partnership con Italian Exhibition Group – apre nuove prospettive di sviluppo sul segmento delle auto d’epoca e getta le basi per future sinergie tra i due gruppi fieristici. Alla luce di queste dinamiche, abbiamo rivisto al rialzo la guidance 2025, con ricavi attesi tra i 350 e i 370 milioni di euro e un EBITDA compreso tra 115 e 125 milioni. Una revisione che riflette non solo l’andamento positivo del business, ma anche la nostra fiducia nella capacità del Gruppo di cogliere le opportunità di mercato e consolidarsi come piattaforma internazionale per la crescita delle imprese. In questo percorso, il riconoscimento ricevuto dall’ESG Identity Corporate Index – che ci colloca al primo posto tra le Small Cap – rappresenta un’ulteriore conferma della coerenza tra i nostri risultati e i valori di sostenibilità, responsabilità e visione di lungo termine che guidano le nostre scelte”.