Maradona e i palleggi cult prima di Bayern-Napoli: un video incredibile

mercoledì 14 gennaio 2026
Fenomeno Diego Armando Maradona, oggi come nell'aprile del 1989. Su Youtube spopola un vecchio video del Pibe de Oro risalente a quasi 37 anni fa, diventato ormai leggendario per ogni cultore del D10s argentino e del calcio in generale. Il numero 10 del Napoli si sta riscaldando prima della semifinale di Coppa Uefa contro il Bayern di Monaco, all'Olimpiastadion (coppa che, per la cronaca, gli azzurri allenati da Ottavio Bianchi e guidati in attacco da Diego e da Careca vinceranno). I suoi palleggi sono incredibili, ipnotici: e quella manciata di minuti, sulle note di una hit di quegli anni, Live is Live dei tedeschi Opus, entrano fin da subito nel mito. 

