Iria Incontra: ultimo appuntamento con Brunella Bolloli e Rita Cavallaro

Il festival culturale Iria Incontra chiude la sua terza edizione con un appuntamento dedicato al giornalismo d’inchiesta e all’attualità. Mercoledì 18 marzo, alle ore 21, la Biblioteca Civica Ricottiana di Voghera ospiterà la presentazione del libro Il “verminaio”. L’inchiesta sui dossier dell’antimafia, firmato dalle giornaliste Brunella Bolloli e Rita Cavallaro.

Le due autrici dialogheranno con il giornalista Emanuele Bottiroli, guidando il pubblico dentro una vicenda complessa e controversa che intreccia politica, giustizia e informazione. Il volume affronta il tema dei dossier e delle dinamiche interne al mondo dell’antimafia, proponendo un’indagine giornalistica che ricostruisce fatti, protagonisti e retroscena di una stagione delicata della vita pubblica italiana.

L’incontro rappresenta l’atto conclusivo di un’edizione particolarmente partecipata di Iria Incontra, rassegna che negli scorsi mesi ha portato a Voghera autori e protagonisti del dibattito culturale nazionale, confermando il ruolo della città come luogo di confronto e approfondimento.

«Chiudiamo la terza edizione di Iria Incontra con un appuntamento dedicato al giornalismo d’inchiesta, un ambito fondamentale per comprendere le dinamiche della nostra vita pubblica – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Voghera Alessandro Menini –. Il lavoro di Brunella Bolloli e Rita Cavallaro affronta un tema complesso e delicato, che merita di essere conosciuto e discusso con attenzione. Anche con questo incontro la rassegna conferma la propria vocazione: offrire alla città occasioni di approfondimento su temi di attualità, attraverso il contributo di voci autorevoli del panorama culturale e giornalistico».

L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento posti.

