Milano, Roma e Napoli, l’energia di Enel si fa "pop" grazie a Toiletpaper e va in tour per l'Italia

Le immagini della mostra “Made Of Energy”, aperta al pubblico in occasione della Milano Art Week, diventano itineranti e si potranno ammirare anche presso alcuni store dell’azienda energetica fino al 30 maggio

Il lato provocatorio e innovativo dell’energia diventa una mostra itinerante in giro per l’Italia, che si potrà visitare negli store di Enel. In occasione della Milano Art Week 2026, l’azienda aveva presentato la collaborazione con TOILETPAPER, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Con MADE OF ENERGY – Enel goes pop by Toiletpaper, è stato possibile per alcuni giorni scoprire un lato inedito dell’energia grazie a una mostra aperta al pubblico che ha portato il tema all’interno dell’universo visivo immaginifico che da sempre contraddistingue il magazine e che ha potuto contare su oltre 1.200 visitatori.

Ma per chi non fosse riuscito ad ammirare le immagini durante la mostra, niente paura. Il viaggio di "Made of Energy" non si è esaurito con l’Art Week. Per rendere l’arte ancora più accessibile, la mostra, infatti, diventa itinerante, spostandosi all'interno dei punti vendita Enel. La prima tappa è a Milano, nel negozio di Via Dante 5, dal 20 aprile al 3 maggio. Il tour proseguirà poi a Roma dal 6 al 17 e Napoli dal 20 al 30 maggio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare l’energia di Enel attraverso un linguaggio nuovo, contemporaneo, accessibile e visivamente evocativo, capace di parlare anche alle nuove generazioni. Un incontro tra innovazione e creatività, che trasforma un servizio come la vendita di energia, in un’esperienza culturale e visiva sorprendente.

Al centro dell’esposizione una serie di undici fotografie appositamente realizzate dal team creativo di TOILETPAPER, nelle quali l’energia viene reinterpretata come forza vitale, movimento e trasformazione. Le immagini raccontano in modo nuovo concetti chiave per l’azienda, tra cui quelli di semplicità, affidabilità, trasparenza, cura, velocità e contemporaneità secondo l’estetica iconica del magazine – colori saturi, scenari surreali e un immaginario pop immediatamente riconoscibile. Il risultato è una narrazione visiva ironica e quasi spiazzante, capace di stimolare nuove riflessioni sul rapporto tra energia, tecnologia e vita quotidiana.

L’iniziativa si inserisce nel percorso già intrapreso dal Gruppo guidato da Flavio Cattaneo che oltre a rendere l’esperienza dei clienti chiara e immediata fin dal primo momento, guarda al futuro del proprio brand, dimostrando di voler rinnovare i propri codici visivi e culturali in una prospettiva contemporanea: semplificare, anche attraverso l’arte, significa tradurre argomenti potenzialmente complessi in qualcosa di più diretto e accessibile.

La collaborazione con TOILETPAPER rappresenta per l’azienda un ulteriore passo verso una comunicazione più innovativa e culturalmente incisiva, capace di costruire, attraverso il linguaggio della creatività, affinità con le nuove generazioni e di trasformare un servizio percepito come tradizionale in un’esperienza d’impatto in grado di creare valore nel tempo.