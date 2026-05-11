Imprese, OMR Automotive ottiene la certificazione per la Parità di Genere

Roma. OMR Automotive, azienda nel campo della componentistica automotive, ha ottenuto la certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, rilasciata da ICIM a seguito di un processo di valutazione indipendente che ha attestato la solidità e l’efficacia del sistema di gestione adottato dal Gruppo. “Il riconoscimento- si legge in una nota- certifica l’impegno concreto di OMR nel promuovere un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso, confermando la capacità dell’azienda di tradurre princìpi quali parità di genere, valorizzazione delle persone e inclusione in azioni misurabili e strutturate”.

“IL CAPITALE UMANO, ELEMENTO CENTRALE”

La certificazione si inserisce in un percorso più ampio di sviluppo organizzativo e culturale, che vede OMR impegnata nel rafforzare modelli gestionali orientati alla responsabilità, alla trasparenza e alla crescita sostenibile. In questo contesto, il capitale umano rappresenta “un elemento centrale: il Gruppo conta oggi collaboratori provenienti da 47 nazionalità diverse, un patrimonio di competenze e prospettive che contribuisce in modo concreto all’innovazione e alla competitività aziendale”.

Particolare rilevanza assume la componente femminile, che in un settore tradizionalmente caratterizzato da una presenza limitata, trova in OMR uno spazio crescente e qualificato, incidendo in maniera significativa sui risultati e sullo sviluppo dell’organizzazione.

“NON UN PUNTO DI ARRIVO, MA UN IMPORTANTE PASSO IN AVANTI”

“Questo traguardo rappresenta una conferma del percorso intrapreso e, al tempo stesso, uno stimolo a proseguire con determinazione- sottolinea il Presidente di OMR Automotive, Cav. Marco Bonometti– L’obiettivo è continuare a rafforzare un ambiente di lavoro capace di valorizzare il merito, promuovere l’inclusione e sostenere una crescita condivisa e duratura”. La certificazione, valida fino al 2029, non costituisce dunque un punto di arrivo, ma un “ulteriore passo in un percorso evolutivo, che pone le persone al centro delle strategie di sviluppo del Gruppo”, conclude la nota.