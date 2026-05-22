Rosco, cortocircuito in Spagna: Mediaset valuta l’annullamento dell’esecuzione

Da fonti Mediaset trapela forte sorpresa per la decisione della Audiencia Provincial di Madrid, arrivata a poche ore dalla sentenza del Tribunal Supremo spagnolo – massimo organo giurisdizionale del Paese – che nel procedimento contro ITV e Atresmedia ha escluso la violazione del copyright sul “Rosco”. Si sarebbe così determinato un vero e proprio cortocircuito giuridico tra due diversi procedimenti: da una parte la pronuncia della Corte Suprema spagnola, che ha negato la violazione del copyright rivendicata da ITV; dall’altra la decisione odierna di un diverso tribunale madrileno, che non avrebbe tenuto conto del nuovo quadro giuridico delineato dalla sentenza del Supremo. Per Mediaset, proprio la decisione di ieri del Tribunal Supremo inciderebbe direttamente sui presupposti della liquidazione deliberata oggi a Madrid, indebolendo significativamente l’impianto risarcitorio. Alla luce di questo scenario, il gruppo starebbe valutando anche la richiesta di annullamento del procedimento esecutivo.