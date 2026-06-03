Acea, il nuovo Cda conferma Fabrizio Palermo amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione di Acea si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Alessandro Rivera, nominato dall'assemblea degli azionisti tenutasi oggi e ha confermato quale amministratore delegato Fabrizio Palermo, che già riveste la carica di direttore generale. Lo rende noto Acea con un comunicato aggiungendo che Barbara Marinali è stata nominata vice presidente.

All'a.d sono stati conferiti "i poteri per la gestione ordinaria della società e del gruppo. Amministratore delegato e presidente condivideranno le attività funzionali alla definizione dell'orientamento strategico del gruppo e le valutazioni relative alle operazioni di carattere straordinario". Inoltre al presidente sono state riconosciute dal consiglio specifiche attribuzioni, tra cui quelle in materia di Corporate Governance e di comunicazione di carattere istituzionale.

Le prerogative del vicepresidente, si legge nella nota, comprendono "la supervisione delle attività volte ad assicurare il presidio e il monitoraggio del quadro regolatorio, curando i rapporti con l'Arera e rappresentando la società presso Utilitalia e le altre associazioni di settore".

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Con riferimento ai requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance, cui Acea aderisce, l’organo amministrativo ha confermato i criteri di valutazione di cui alle lettere c) e d) della Raccomandazione 7 approvati dal precedente organo amministrativo e descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2025. Il Consiglio si aggiornerà ad una prossima riunione per il completamento delle valutazioni in merito al possesso dei requisiti di indipendenza.