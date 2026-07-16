Pure il centro antiviolenza nel mirino di chi odia l'Occidente

Un giorno, quando si farà la storia di questi ultimi decenni, ci si chiederà come e perché sia potuto accadere che un pernicioso “male oscuro” abbia preso a un certo punto il sopravvento nella mentalità diffusa delle classi intellettuali dell’Occidente. Sfidando la logica, il buon senso, lo stesso anelito alla libertà che pure è stata la cifra caratterizzante per tanti secoli in questa parte di mondo. A porre la questione è un articolo del Telegraph, e a porcela siamo anche noi. Una moda? Il segno di una crisi radicale? La perdita della bussola valoriale offerta per tanti anni dalla morale cristiana alla nostra civiltà? O forse tutte queste cose insieme. La notizia che ci giunge dalla Gran Bretagna è l’ennesimo tassello di un quadro già ben definito. È un episodio che, sullo storico e influente quotidiano inglese racconta una firma di punta, Suzanne Moore.

Ha come protagonista, ancora una volta, J. K. Rowling, l’autrice della fortunata serie di Harry Potter, già messa al bando dalla cultura mainstream qualche anno fa per aver detto quella che è semplicemente una ovvietà e che invece, con l’aria che tira, è passata come una provocazione, cioè che biologicamente parlando, per natura, i generi sessuali sono solo due: maschi e femmine. Ora la Rowling è accusata, in un rapporto di Amnesty International, di aver messo su, nella sua Edimburgo, un centro di supporto alle donne che hanno subito violenza sessuale ascrivibile alla esecrabile (sic!) costellazione “gender critical” o “anti-diritti”. La Moore ricorda come, nel 2022, fosse corsa nella capitale scozzese avendo avuto notizia dalla Rowling stessa del progetto, allora ancora segreto, a cui stava lavorando. Il centro, racconta, avrebbe avuto la propria sede in un bell’edificio, Beira’s Place comprato dalla scrittrice scozzese.