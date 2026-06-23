La Lega fa impazzire la sinistra: "Se commetti questi reati in Italia, te ne torni al tuo Paese"

Una sequenza di video e immagini con un messaggio semplice e chiaro. L'account social della Lega ha postato su TikTok una clip che mostra alcune scene di ordinaria follia che vedono protagonisti immigrati nordafricani - e non solo - mentre commettono ogni tipo di violenza nelle nostre città: dalle risse in strada alle rapine ai negozi fino alla distruzione di automobili e di vetrine. Subito dopo, grazie all'intelligenza artificiale, vediamo gli stessi delinquenti ammanettati e imbarcati sugli aerei. Il significato è evidente: grazie alla Lega se commetti questi reati in Italia te ne torni al tuo Paese.