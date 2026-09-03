L'Aquila, 2 settembre 2026 - Sulle Tracce del Drago: presentata la XVII edizione

È stata presentata martedì, nella Sala Fabiani del Consiglio regionale dell'Abruzzo, la XVII edizione di «Sulle Tracce del Drago», in programma all'Aquila da domani giovedì 3 a domenica 6 settembre tra la Villa Comunale e il Palazzo dell'Emiciclo.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il vicesindaco Raffaele Daniele e l'assessore regionale Roberto Santangelo, insieme a Corrado Camilli, Francesco Centi Pizzutilli, Riccardo Cicerone e Virginia Como.

«Sulle Tracce del Drago è un evento identitario della città dell'Aquila, che in diciassette edizioni ha saputo affermarsi anche a livello regionale come punto di riferimento del mondo del cosplay, del gioco e dell'universo ludico. Non è un'avventura che nasce e muore: è una manifestazione che coinvolge più generazioni e che, nell'anno dell'Aquila Capitale della Cultura, riesce a coinvolgere tutto il tessuto sociale della città», ha sottolineato Roberto Santangelo.

La manifestazione è promossa da L'Aquila che Rinasce ETS, attiva dal 2012 nella promozione della cultura, della legalità e dell'inclusione sociale. Virginia Como, presidente dell'associazione, ha ricordato il percorso quasi trentennale della manifestazione: «Guardiamo indietro in termini di esperienza, memoria e analisi, e guardiamo avanti arricchiti dalle esperienze che abbiamo attraversato. Ci siamo trovati per ben due volte in un tessuto sociale spezzato: prima dal terremoto e poi dal Covid. Entrambi hanno creato cesure diverse nelle modalità, ma simili nel creare distanza; noi abbiamo lavorato per colmare queste distanze, ogni volta accettando delle sfide e trovando nuove modalità di coesione sociale».

Anche il vicesindaco dell'Aquila Raffaele Daniele ha sottolineato la capacità della manifestazione di consolidarsi nel tempo: «È una manifestazione che è stata pioniera per quanto riguarda la cultura pop ed è stata capace di crescere e di abbracciare intere generazioni. Credo che possa crescere ancora; l'amministrazione comunale la sosterrà sempre perché è veramente un punto importante della nostra città».

I partner storici della manifestazione - Corrado Camilli (Istituto Cinematografico Lanterna Magica e Roma Film Academy), Riccardo Cicerone (StartUp L'Aquila) e Francesco Centi Pizzutilli (Light's On) - hanno sottolineato il valore della rete culturale e sociale costruita negli anni attorno all'evento.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune dell'Aquila e della Regione Abruzzo, con la partecipazione di numerosi partner, tra cui le associazioni Playadice, Gente e Territorio, Giappone in Abruzzo, Accademia di Belle Arti e il sostegno di sponsor come Fondazione Carispaq, CMS, Deliveroo, Barattelli Costruzioni, UPIM e Abruzzi Social Tourism.

«L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 rappresenta un'occasione straordinaria per raccontare un territorio dinamico, capace di unire cultura, creatività e nuove forme di socialità. Come azienda che vive quotidianamente le città e le loro comunità, contribuendo allo sviluppo del commercio locale, ci fa particolarmente piacere partecipare a un evento che ne esprime l'energia e la voglia di stare insieme», ha dichiarato Gian Luca Petrillo, (Direttore Relazioni Esterne DoorDash / Deliveroo / Wolt, Italia e Sud Europa).

«Sulle Tracce del Drago» si conferma così uno spazio nel quale il fantastico non è soltanto evasione, ma strumento di incontro, narrazione e riflessione sulla contemporaneità, capace di mettere in relazione cultura alta e cultura popolare, gioco e conoscenza, creatività e socialità.

Il programma conferma la vocazione multidisciplinare della manifestazione: conferenze, presentazioni di libri, tornei, workshop, spettacoli, musica, gaming, modellismo, cosplay e attività per bambini e famiglie convivono in un unico grande contenitore culturale.

Tra le attività permanenti: l'Area Gaming, la mostra di miniature «Un viaggio attraverso il modellismo», l'Area Stand e il Beyblade X - free practice; sabato e domenica si aggiungono le dimostrazioni di RC Rally e Mini 4WD.

Giovedì 3 settembre - apertura alle 16.30 con i Bandierai dei Quattro Quarti, saluti istituzionali e presentazione ufficiale; alle 18.00 la conferenza «È sempre tempo di eroi» con De Felice e Conte; alle 21.00 lo spettacolo K-Pop Warriors.

Venerdì 4 settembre - giornata fitta con gli spettacoli dei Maghi del Tempo, workshop, attività ludiche, incontri letterari e conferenze; in serata la musica di Generazione Vanni (22.00) e il dj set di Dj Osso (23.30).

Sabato 5 settembre - dedicato a gioco, letteratura, musica e intrattenimento: torneo di Dungeons & Dragons, presentazioni di libri, workshop, spettacoli, conferenze; poi Cartoni per Caso e, alle 22.00, il Minilive di Cristina D'Avena.

Domenica 6 settembre - giornata di cosplay, famiglie e approfondimento culturale: dal Mercatino dei Bambini ai tornei di D&D e Beyblade, dal workshop di Giappone in Abruzzo al Cosplay Contest, fino alle conferenze sulla costruzione dei mondi immaginari. Chiusura alle 20.30 con lo spettacolo teatrale «Sister Act».

Il programma completo è disponibile sulle pagine social ufficiali di Sulle Tracce del Drago.