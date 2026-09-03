MILANO LINATE RICEVE L’AIRPORT SERVICE QUALITY AWARD 2025

Milano Linate ha ricevuto il prestigioso Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Award 2025, assegnato da Airports Council International (ACI) World, l’associazione internazionale che rappresenta gli aeroporti a livello globale. Lo scalo si è classificato, sulla base del giudizio complessivo espresso dai passeggeri, tra i migliori aeroporti europei del 2025 nella categoria 5-15 milioni di passeggeri.

Milano Linate si conferma così tra gli aeroporti più apprezzati d’Europa, conquistando inoltre tre importanti riconoscimenti:

Best Airport at Departures, nella sua categoria;

Most Dedicated Staff in Europe;

Easiest Airport Journey in Europe.

I tre riconoscimenti testimoniano l’apprezzamento dei passeggeri per la qualità complessiva dell’esperienza offerta dallo scalo, per la professionalità e la disponibilità delle persone che vi lavorano e per l’efficienza di un percorso aeroportuale progettato per essere semplice, intuitivo e fluido.

A questi risultati si aggiunge il Livello 4 dell’ACI Airport Customer Experience Accreditation, che attesta la maturità dell’approccio alla customer experience e la capacità di trasformare la voce dei passeggeri in azioni concrete di miglioramento.

L’Airport Service Quality (ASQ) è il programma internazionale di ACI World dedicato alla misurazione della qualità percepita e della soddisfazione dei passeggeri rispetto ai servizi offerti in aeroporto. Le rilevazioni vengono effettuate durante tutto l’anno secondo una metodologia standardizzata a livello internazionale e i risultati sono successivamente elaborati da ACI World. L’edizione 2025 ha raccolto le valutazioni di oltre 700mila passeggeri in quasi 400 aeroporti nel mondo.

Il risultato conferma l’efficacia del percorso di trasformazione intrapreso da Milano Linate negli ultimi anni e l’impegno quotidiano di tutta la comunità aeroportuale nel mettere il passeggero al centro, attraverso qualità, comfort, semplicità e innovazione.