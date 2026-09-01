La toga e il tempo della reputazione

Dalla difesa penale alla tutela dell’immagine, passando per la nuova riforma dell’ordinamento forense. L’avvocato Riccardo Prisciano racconta una professione che, nella sua visione, deve essere vissuta: «Io sono un avvocato, non faccio l’avvocato: sono due cose molto diverse». Riccardo Prisciano è titolare e fondatore dello Studio Legale Prisciano - Prisciano&Partners Lawfirm, attivo nel diritto penale, amministrativo e civile, oltre che nell’assistenza a militari e appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Le sedi sono a Udine, sede principale, Catania e Legnano (Milano), mentre a Roma è presente una domiciliazione. Al suo fianco operano l’avvocato Annalisa Venir del Foro di Udine, l’avvocato Riccardo Bianca del Foro di Siracusa e l’avvocato Mara Manfredelli del Foro di Busto Arsizio. Lo scorso 25 giugno, nella cornice della Borsa di Milano, Prisciano è stato premiato da Le Fonti Awards come «Avvocato dell’anno nel diritto penale a Udine».

. Tra i temi centrali della sua attività c’è il rapporto tra giustizia e media. «In alcuni casi la tutela dell’immagine è addirittura più importante dello stesso esito del processo», spiega. Il rischio è che una persona venga considerata colpevole già durante le indagini, mentre un’eventuale assoluzione successiva rischia di avere un’eco molto più limitata. Per questo anche l’avvocato deve contribuire alla narrazione pubblica, nel rispetto del segreto professionale: «Tocca a noi avvocati concorrere, nei limiti ovviamente di non violare il segreto professionale, a dar voce anche sui media a quella che è la voce del cliente». Su questo tema si innesta la nuova riforma dell’ordinamento forense. «Sono assolutamente d’accordo con la Riforma», afferma Prisciano, indicando nel rafforzamento del segreto professionale, definito «inviolabile e indisponibile», una delle novità più importanti. La tutela della riservatezza viene estesa anche alla consulenza legale e all’assistenza stragiudiziale continuativa. Secondo Prisciano, la riforma era necessaria anche per aggiornare il sistema delle incompatibilità. «Una riforma della professione era ormai più che necessaria», sostiene. Tra le novità cita la possibilità di conciliare la professione forense con l’attività di amministratore di condominio e agente sportivo e, soprattutto, con alcune cariche sociali nelle società di capitali. Il passaggio più delicato riguarda però la monocommittenza, ormai diffusa soprattutto tra i professionisti più giovani. «L’Ordinamento ha dovuto prendere atto di una situazione che, di fatto, era diventata la normalità», osserva Prisciano.