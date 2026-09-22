Educazione alimentare, al via T.A.S.T.E. Food: UniPegaso con ERSAF e Regione Lombardia nelle scuole superiori lombarde

Formare gli insegnanti per aiutare le nuove generazioni a comprendere da dove arriva il cibo, quale impatto hanno le proprie scelte alimentari sull’ambiente e sui territori e come contrastare lo spreco. È questo l’obiettivo di T.A.S.T.E. Food – Thinking About Sovereignty, Territory & Education of Food, il progetto promosso dall’Università Pegaso e coordinato da Valentina Cattivelli, docente di Economia applicata dell’Università Pegaso insieme ai docenti Giulio Agnusdei, Benedetta Coluccia, Anna Siri, in collaborazione con ERSAF e Regione Lombardia e rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado lombarde.

Il percorso prevede lezioni online per i docenti delle scuole superiori lombarde, aperto agli insegnanti di tutte le discipline e articolato intorno a quattro temi: stagionalità, filiera corta e biodiversità agroalimentare; stili alimentari sani e sostenibili; prevenzione e riduzione dello spreco alimentare; innovazione e futuro del sistema agroalimentare. L’obiettivo è fornire a docenti conoscenze e strumenti da trasferire nelle classi, aiutando gli studenti a sviluppare uno sguardo più consapevole sul rapporto tra alimentazione, salute, ambiente e società.

Accanto alle lezioni sono previsti tre eventi, online e in presenza, con esperti e protagonisti della filiera agroalimentare lombarda. Gli studenti saranno inoltre coinvolti in un hackathon, una maratona progettuale durante la quale le classi saranno chiamate a elaborare soluzioni concrete per ridurre lo spreco alimentare nelle scuole e nelle abitazioni, con un supporto calendarizzato per ulteriori ore a sostegno dei docenti e degli studenti impegnati nella hackathon.

Il progetto comprende anche un’attività di ricerca attraverso un questionario rivolto a studenti e docenti sulle abitudini alimentari, con l’obiettivo di restituire una fotografia aggiornata dei comportamenti e valutare l’impatto del percorso formativo. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari lombardi, al consumo locale e responsabile, alla lettura critica delle informazioni e delle etichette, al contrasto delle fake news sul cibo e alla diffusione di pratiche di recupero, riutilizzo e redistribuzione delle eccedenze alimentari. L’iniziativa sarà presentata giovedì 24 settembre alle ore 15:00 nel corso di un webinar aperto a tutti sul canale YouTube dell’Università Pegaso e prenderà ufficialmente il via il 5 ottobre, con attività gratuite che proseguiranno fino al 20 novembre.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a valentina.cattivelli@unipegaso.it, indicando nome, scuola di appartenenza e materia insegnata.