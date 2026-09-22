Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Educazione alimentare, al via T.A.S.T.E. Food: UniPegaso con ERSAF e Regione Lombardia nelle scuole superiori lombarde

martedì 22 settembre 2026
2' di lettura

Formare gli insegnanti per aiutare le nuove generazioni a comprendere da dove arriva il cibo, quale impatto hanno le proprie scelte alimentari sull’ambiente e sui territori e come contrastare lo spreco. È questo l’obiettivo di T.A.S.T.E. Food – Thinking About Sovereignty, Territory & Education of Food, il progetto promosso dall’Università Pegaso e coordinato da Valentina Cattivelli, docente di Economia applicata dell’Università Pegaso insieme ai docenti Giulio Agnusdei, Benedetta Coluccia, Anna Siri, in collaborazione con ERSAF e Regione Lombardia e rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado lombarde.
Il percorso prevede lezioni online per i docenti delle scuole superiori lombarde, aperto agli insegnanti di tutte le discipline e articolato intorno a quattro temi: stagionalità, filiera corta e biodiversità agroalimentare; stili alimentari sani e sostenibili; prevenzione e riduzione dello spreco alimentare; innovazione e futuro del sistema agroalimentare. L’obiettivo è fornire a docenti conoscenze e strumenti da trasferire nelle classi, aiutando gli studenti a sviluppare uno sguardo più consapevole sul rapporto tra alimentazione, salute, ambiente e società. 

Accanto alle lezioni sono previsti tre eventi, online e in presenza, con esperti e protagonisti della filiera agroalimentare lombarda. Gli studenti saranno inoltre coinvolti in un hackathon, una maratona progettuale durante la quale le classi saranno chiamate a elaborare soluzioni concrete per ridurre lo spreco alimentare nelle scuole e nelle abitazioni, con un supporto calendarizzato per ulteriori ore a sostegno dei docenti e degli studenti impegnati nella hackathon.
Il progetto comprende anche un’attività di ricerca attraverso un questionario rivolto a studenti e docenti sulle abitudini alimentari, con l’obiettivo di restituire una fotografia aggiornata dei comportamenti e valutare l’impatto del percorso formativo. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari lombardi, al consumo locale e responsabile, alla lettura critica delle informazioni e delle etichette, al contrasto delle fake news sul cibo e alla diffusione di pratiche di recupero, riutilizzo e redistribuzione delle eccedenze alimentari. L’iniziativa sarà presentata giovedì 24 settembre alle ore 15:00  nel corso di un webinar aperto a tutti sul canale YouTube dell’Università Pegaso e prenderà ufficialmente il via il 5 ottobre, con attività gratuite che proseguiranno fino al 20 novembre.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a valentina.cattivelli@unipegaso.it, indicando nome, scuola di appartenenza e materia insegnata.

ti potrebbero interessare

Giornata Nazionale Sla, Lurate Caccivio si accende di verde

Giornata Nazionale Sla, Lurate Caccivio si accende di verde

Sport e Solidarietà, “Cuore in campo” con Confeuro: a Perugia la sfida tra Italianattori e Vecchie Glorie del Grifo

Sport e Solidarietà, “Cuore in campo” con Confeuro: a Perugia la sfida tra Italianattori e Vecchie Glorie del Grifo

Daniele Priori
Luca Laruccia, il "sarto della musica italiana" premiato con il Leone d'oro alato di San Marco

Luca Laruccia, il "sarto della musica italiana" premiato con il Leone d'oro alato di San Marco

Daniele Priori
Al via a Vicenza SSEC – Storage & Solar Expo Conference

Al via a Vicenza SSEC – Storage & Solar Expo Conference