Giornata Nazionale Sla, Lurate Caccivio si accende di verde

Lurate Caccivio si è accesa di verde. Il comune in provincia di Como ha aderito alla XIX Giornata Nazionale Sla, per dare vicinanza alle oltre 6.000 persone che in Italia convivono con la sclerosi laterale amiotrofica. La città, nella serata di venerdì, si è collegata in diretta alle altre piazze italiane da Nord a Sud, in un gesto simbolico che unisce il Paese in un’unica rete di sostegno. All’iniziativa ha partecipato anche il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “La riforma sulla disabilità è un passo importante per questo Paese, intende davvero riunire tutte le frammentazioni che ci sono nella presa in carico e nella cura delle persone con disabilità, con malattie cronicodegenerative, rare, oncologiche, o come la Sla. Si intende davvero semplificare e sburocratizzare il percorso per dare delle risposte concrete, dove la persona è protagonista”, ha detto a LaPresse il ministro Locatelli.

