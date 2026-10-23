"Al di là della carne" alla Festa del libro medievale di Saluzzo

Prosegue fino a domenica la festa del Festa del libro medievale e antico di Saluzzo. Quest’anno il tema della festa sarà sarà “A tavola nel Medioevo”, per riflettere su come il cibo e l’alimentazione non fossero solamente una necessità, ma anche elementi di distinzione sociale, e come la tavola rappresentasse sia un luogo di convivialità e uno spazio politico, attorno al quale si intessevano relazioni diplomatiche, sia l’ambiente in cui potevano maturare le rivolte popolari. L’immersione nel Medioevo e nelle tracce che ancora lascia nel mondo contemporaneo prenderà forma nelle giornate della Festa attraverso un programma ricco e articolato, rivolto a tutte le età: presentazioni di romanzi e saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, visite guidate, momenti conviviali a tema, mostre e allestimenti, giochi di ruolo e attività ludiche a tema, laboratori per bambine e bambini. Tra gli altri appuntamenti segnaliamo la presentazione del libro della giornalista e scrittrice Elisabetta de Dominis con Al di là della carne (Aragno), che attraverso due monologhi dà voce a Viviana e Merlino e al loro amore fatto di passione, tradimenti, sofferenze e incantesimi, riportando in vita il mondo di Camelot e dei suoi protagonisti (in dialogo con la responsabile pagine culturali di Libero, Lucia Esposito) . L’incontro si svolge alle 15.30 alla Sala Griselda, Il Quartiere Piazza Montebello, 1 Saluzzo (CN)