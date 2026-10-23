Dritto e Rovescio, Cruciani travolge Faraone: "Fai l'uomo della sicurezza a braccetto con Ilaria Salis, dai"

Momenti di imbarazzo per Davide Faraone che a Dritto e Rovescio viene travolto da Giuseppe Cruciani. "Tu fai l'uomo della sicurezza accanto a Ilaria Salis, a braccetto con lei". Il deputato di Italia Viva prova a difendersi: "Io sto con chi lavora, sto con la Polizia e con chi sta il governo io ancora non l'ho capito". "Ma che me ne frega del governo, con chi stai tu? Io ho fatto un'altra osservazione... Tu la butti in caciara", commenta il conduttore de La Zanzara che nota le tante critiche di Faraone al governo ma nessuna ai violenti di piazza.