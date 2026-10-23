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Dritto e Rovescio, Cruciani travolge Faraone: "Fai l'uomo della sicurezza a braccetto con Ilaria Salis, dai"

venerdì 23 ottobre 2026
Dritto e Rovescio, Cruciani travolge Faraone: "Fai l'uomo della sicurezza a braccetto con Ilaria Salis, dai"

2' di lettura

Momenti di imbarazzo per Davide Faraone che a Dritto e Rovescio viene travolto da Giuseppe Cruciani. "Tu fai l'uomo della sicurezza accanto a Ilaria Salis, a braccetto con lei". Il deputato di Italia Viva prova a difendersi: "Io sto con chi lavora, sto con la Polizia e con chi sta il governo io ancora non l'ho capito". "Ma che me ne frega del governo, con chi stai tu? Io ho fatto un'altra osservazione... Tu la butti in caciara", commenta il conduttore de La Zanzara che nota le tante critiche di Faraone al governo ma nessuna ai violenti di piazza. 

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Anche Galeazzo Bignami, poco dopo, ricorda a Faraone le sue scomode alleanze: "Sei lo stesso che fa coalizione con quella che si chiama Ilaria Salis che dà assistenza legale a quelli che i nostri poliziotti arrestano o sei un fratello gemello? Sei quello che sta con Sala che quando due carabinieri inseguono per prendere un motociclista che ammazza Ramy, partecipa al linciaggio dei carabinieri. Va bene l'ipocrisia, ma prendere in giro le persone anche no". 

D'altronde in studio Faraone si è limitato a dire che quanto accaduto a Milano è colpa di qualche "decina di imbecilli". Nulla di più.

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